În perioada 26 iunie – 02 iulie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni efectuate au efectuat măsuri de prevenţie, în urma cărora au fost întocmite 89 procese verbale cu privire la contravenţii, dintre care: 14 – art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 15 – art. 69 (injuria), 16 – art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 44 – alte articole.

* La 18 iunie, în jurul orei 23:50, un cetățean, fără a deţine permis de conducere, a condus un automobil pe o stradă din satul Corneşti, unde a fost stopat de către polițiști şi, fiind suspectat în consum de alcool, a refuzat de la testarea alcoolscopică, precum şi de la examenul medical în vederea stabilirii stării de ebrietate alcoolice.

* La 24 iunie, pe la ora 22:20, o locuitoare din orașul Ungheni, se întorcea la domiciliu și deja se afla în faţa scării blocului de locuit, când o persoană necunoscută a încercat să-i smulgă geanta din mână, dar acesta nu şi-a dus intenţiile până la capăt, fugind de la faţa locului.

* La 26 iunie, pe la ora 00:30, un cetățean, aflându-se în parcul central din orașul Ungheni, prin constrângere fizică, manifestată prin aplicarea loviturilor cu pumnii, a trântit-o jos la pământ pe B.V., înfrângând rezistența ultimei, a întreținut un raport sexual forţat, contrar voinței acesteia.

* În perioada 26-28 iunie, persoane necunoscute, aflându-se în domiciliul unui cetățean din orașul Ungheni, au sustras un telefon mobil, un notebook, cât şi alte bunuri materiale în valoare totală de peste 3000 lei.

