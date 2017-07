Cronică polițienească



În perioada 03-09 iulie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat măsuri de prevenţie, în urma cărora au fost întocmite 93 procese verbale cu privire la contravenţii, dintre care: 23 – art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 23 – art. 69 (injuria), 15 – art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 32 – alte articole.

* Un colaborator al Biroului Vamal Ungheni, având obligaţia de a-şi declara veniturile şi proprietatea conform prevederilor actului normativ, nu ar fi inclus intenţionat în declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate pentru anii 2014 şi 2015 depusă sub proprie răspundere, venituri obţinute din vânzarea a două automobile.

* În perioada anilor 2016-2017, persoane necunoscute, prin defrişare, au sustras din fâşia de protecţie a Căii Ferate din Moldova, sectorul Petreşti-Buciumeni, masă lemnoasă, cauzându-i astfel mediului înconjurător o daună considerabilă în valoare totală de peste 52422 lei.

* La 10 ianuarie, un cetățean din raionul Ungheni, cunoscând cu certitudine că este decăzut de drepturile părinteşti faţă de copilul minor, a dat declaraţii pe propria răspundere, care ulterior s-a dovedit că nu corespunde adevărului, la Serviciul de Eliberare a Actelor de Identitate, fapt ce a servit pentru perfectarea buletinului de identitate pe numele acestuia.

* În noaptea de 17 spre 18 aprilie, din gospodăria unui cetățean din satul Bahmut, raionul Călăraşi, a fost răpit un autoturism, care ulterior a fost implicat într-un accident.

* În perioada 16 iunie-03 iulie, peste 15 conducători auto din raionul Ungheni au fost stopați de către polițiști fiind suspectați de consum alcool, unii dintre ei au refuzat testarea alcoolscopică.

* La 17 iunie, pe la ora 23:00, pe o stradă din satul Medeleni, un grup de persoane a întreprins acțiuni huliganice asupra unui cetățean, care s-au soldat cu încălcarea grosolană a ordinii publice, însoţite de aplicarea violenţei asupra ultimului, iar acesta s-a ales cu vătămări corporale ușoare sub formă de traumă cranio-cerebrală, cu comoţie cerebrală, fractura închisă a oaselor nazale, hematom în regiunea ochiului drept.

