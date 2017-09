Cronică polițienească



În perioada 30 august-04 septembrie, agajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuate măsuri de prevenţie, în urma cărora au fost întocmite 81 procese verbale cu privire la contravenţii, dintre care: 15 – art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 17 – art. 69 (injuria), 14 – art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 35- conform altor articole.

* La 29 noiembrie 2013, un cetățean din satul Pârliţa, prin abuz de încredere şi înșelăciune, sub pretextul de a împrumuta surse financiare, a primit de la alt cetățean 500 euro, pe care i-a însușit.

* La 17 iulie, pe timp de noapte, persoane necunoscute, de pe imaşul de la marginea satului Semeni, au furat un cal, cauzându-i astfel proprietarului un prejudiciu material în valoare de 7000 lei.

* În perioada 20-22 iulie, persoane necunoscute, prin intermediul rețelelor de socializare şi telefonic, prin înșelăciune şi abuz de încredere, au dobândit de la un cetățean din raionul Ungheni un autoturism prețuit la 2000 euro, cu scopul perfectării documentelor, precum și 310 euro pentru serviciile prestate, însă nu şi-au onorat obligaţiunile asumate.

* În noaptea spre 13 august, persoane necunoscute au pătruns în gospodăria unui cetățean din satul Petreşti și din autoturismul ce era parcat aici au sustras 4000 lei.

* În noaptea spre 15 august, de la punctul de colectare a deșeurilor de pe str. Gh. Crestiuc 1 din orașul Ungheni a fost sustras un container ce aparţine „AVE Ungheni” SRL.

* La 16 august, pe la ora 10.45, un cetățean, conducând o motocicletă fără număr de înmatriculare și având-o ca pasageră pe o minoră, pe o stradă din satul Gherman s-a tamponat într-un automobil în timpul când conducătorul acestuia efectua manevra de virare la stânga. În rezultatul accidentului rutier pasagerei i-au fost provocate vătămări corporale medii.

* În noaptea spre 23 august, persoane necunoscute au pătruns în sediul unei întreprinderi agricole din satul Costuleni, de unde au sustras bunuri personale ale unei lucrătoare în valoare de 11250 lei.

* La 26 august, aproximativ la ora 11.00, persoane necunoscute au sustras din casa unui cetățean din satul Ţâghira bani în sumă de 12000 lei.

* La 28 august, pe la ora 17.10, un cetățean, aflându-se în curtea unui bloc locativ de pe str. Bernardazzi din mun. Ungheni, a comis acţiuni perverse asupra a doi minori, despre care se ştia cu certitudine că nu au împlinit vârsta de 16 ani.

