În perioada 05-10 septembrie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat măsuri de prevenţie, în urma cărora au fost întocmite 82 procese verbale cu privire la contravenţii, dintre care: 16 – art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 7 – art. 69 (injuria), 11- art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 48 – alte articole.

* Pe parcursul anilor 2015-2017, factori de decizie ai unei societăți comerciale cu sediul în mun. Ungheni, au tăinuit obiectul impozabil, fapt care a dus la necalcularea şi neachitarea în bugetul public naţional a impozitului pe venit în sumă ce depășește 1500 unități convenţionale.

* În perioada anilor 2016-2017, angajaţii unei societăți comerciale din mun. Ungheni au comercializat marfă administrată fără efectuarea decontărilor în ordinea stabilită, bani care i-au însușit, prin ce au cauzat întreprinderii un prejudiciu material considerabil.

* La 13 iunie, un tânăr, după o înţelegere prealabilă cu alt tânăr, a susţinut proba la matematică în sesiunea de bacalaureat 2017, într-un centru de bacalaureat din mun. Ungheni, facând declaraţii necorespunzătoare adevărului referitor la identitatea sa.

* La 04 iulie, pe la ora 16.50, în cadrul examinării coletului transmis unui deținut de la IDP al IP Ungheni de către mama sa, au fost depistate şi ridicate substanțe narcotice în proporții mari.

* La 20 iulie, pe la ora 19.30, pe str. Decebal din mun. Ungheni, un cetățean, încălcând grosolan ordinea publică şi manifestând obrăznicie deosebită, i-a aplicat altui cetățean multiple lovituri cu pumnii şi picioarele, provocându-i ultimului vătămări corporale uşoare sub formă de traumă cranio-cerebrală cu comoţie cerebrală şi hematom în regiunea occipitală.

* La 13 august, pe la ora 02.00, în incinta unui bar din mun. Ungheni, persoane necunoscute i-au aplicat la doi cetățeni lovituri cu pumnii şi picioarele, provocându-le vătămări corporale.

* La 13 august, pe la ora 00.15, la domiciliul unui locuitor din satul Frăsineşti a fost bătut un cetățean căruia i-a fost cauzată o vătămare corporală medie cu dereglarea sănătăţii de lungă durată.

* În noaptea spre 18 august, dintr-un magazin din satul Buşila au fost sustraşi bani şi bunuri materiale în sumă de 3000 lei.

* La 20 august, pe la ora 22.15, un cetățean, aflându-se legal la domiciliul bunelului său din satul Pârliţa, a deteriorat lacătul safeului, de unde în mod deschis a sustras bani în sumă de 1800 lei și arma de vânătoare la preţ de 2500 lei.

* La 22 august, pe la ora 15.30, un cetățean, aflându-se pe teritoriul cimitirului din satul Floreşti, intenționat a profanat un mormânt.

* La 25 august, în jurul orei 21.00, persoane necunoscute, prin acces liber, au pătruns într-o construcţie auxiliară, ce aparţine unei gospodării țărănești din satul Buşila, de unde au sustras bani în sumă de 5400 lei.

* În noaptea spre 27 august, în casa unui cetățean din satul Zagarancea, din portmoneul care era într-o geantă pusă pe un scaun, a fost sustrasă o bancnotă de 100 euro și una de 100 dolari SUA.

* La 31 august, aproximativ la ora 12.30, în timp ce o cetățeancă efectua cumpărături la piaţa centrală din mun. Ungheni, persoane necunoscute au sustras din geanta ei un portmoneu cu 2450 lei şi acte de identitate.

