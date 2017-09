Cronică polițienească



Tweet



Tweet

În perioada 11-17 septembrie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat măsuri de prevenţie, în urma cărora au fost întocmite 104 procese verbale cu privire la contravenţii, dintre care: 20 – art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 21 – art. 69 (injuria), 14 – art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 49 – alte articole.

* În anul 2000, un cetățean, având ca scop obţinerea unor acte de identitate false, s-a adresat la serviciul de eliberare a actelor de identitate din mun. Chişinău, prezentând actele de identitate pe numele altei persoane, în rezultatul căruia i-a fost eliberat buletinul de identitate pe numele acestei persoane.

* În noaptea spre 06 august, persoane necunoscute au pătruns în gospodăria unui cetățean din satul Mânzăteşti, de unde au sustras o geantă pentru dame, în care se aflau bani în sumă de 960 lei, un telefon mobil, o pereche de ochelari, cauzându-i un prejudiciu material de 1660 lei.

* La 14 august, pe la ora 17:50, în maxi-taxi-ul nr. 4 din mun..Ungheni, din buzunarul scurtei unui cetățean din raionul Călăraşi a fost sustras un telefon mobil în valoare de 4279 lei.

* La 16 august, în jurul orei 22:00, un cetățean, prin abuz de încredere şi înșelăciune, a dobândit de la alt cetățean din satul Unțești un telefon mobil la preț de 3500 lei.

* La 28 august, în jurul orei 19:30, persoane necunoscute, aflându-se pe una din străzile din localitatea Bumbăta, în urma unui conflict, au agresat fizic un cetățean, astfel provocându-i, conform raportului de constatare medico-legală, o vătămare corporală medie cu dereglarea sănătății de lungă durată.

* La 06 septembrie, între orele 12:00-13:00, persoane necunoscute au sustras pe ascuns din vestiarul sălii de sport al unui liceu din mun. Ungheni, un telefon mobil la preţ de 3700 lei, ce aparţinea unei minore.

* La 11 septembrie, pe la ora 05:00, la intrarea în parcul central din mun. Ungheni, persoane necunoscute, ca rezultat al unor neînţelegeri, încălcând grosolan ordinea publică, au aplicat lovituri cu pumnii, picioarele şi cu diferite obiecte metalice peste corp unor cetățeni, în urma cărora aceștia s-au ales cu diferite vătămări corporale.

You can leave a response , or trackback from your own site.