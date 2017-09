Cronică polițienească



În perioada 18-24 septembrie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat măsuri de prevenţie, în urma cărora au fost întocmite 98 procese verbale cu privire la contravenţii, dintre care: 21 – art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 19 – art. 69 (injuria), 16 – art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 42 – alte articole.

* În noaptea de 06 septembrie, persoane necunoscute, prin acces liber, au pătruns în gospodăria unui cetățean din satul Cornova, unde din automobilul parcat aici au sustras din portmoneu cu 1100 dolari SUA.

* În noaptea spre 09 septembrie, între orele 20.00-08.00, persoane necunoscute au pătruns în automobilul unui cetățean ce era parcat pe strada Naţională din mun. Ungheni, de unde au sustras bunuri materiale în valoare de 9880 lei.

* La 09 septembrie, în jurul orei 15.30, persoane necunoscute, în timp ce se aflau pe şantierul de construcţie de pe strada Feroviară din mun. Ungheni, au sustras de pe masă un telefon mobil

* La 10 septembrie, între orele 04.00-04.30, persoane necunoscute au pătruns în încăperea unui magazin alimentar din satul Cetireni, de unde au sustras produse şi 17 sticle de băuturi alcoolice, pricinuindu-i proprietarei un prejudiciu material în valoare de 2000 lei.

* În seara zilei de 10 septembrie, persoane necunoscute, prin acces liber, au sustras din bazinul acvatic din satul Mănoileşti 300 kg. de peşte, astfel cauzându-i proprietarului o daună materială în valoare de 7500 lei.

* La 10 septembrie, în jurul orei 18.00, pe o stradă din satul Săghieni, în rezultatul unui conflict, care s-a iscat între doi cetățeni, unuia i-au fost cauzate vătămări corporale manifestate prin traumă închisă a cutiei toracice cu fractura coastei 10 pe stânga, care potrivit raportului de constatare medico-legală se califică ca vătămare corporală medie cu dereglarea sănătății de lungă durată.

* La 11 septembrie, pe la ora 00.15, urmare a implicării unui cetățean în accident rutier, ce a avut loc pe traseul Ungheni-Bărboieni-Nisporeni R-42 km. 4, persoane necunoscute au sustras de la locul producerii acestuia un telefon mobil în valoare de 13000 lei.

* În noaptea de 11 septembrie, între orele 20.30-22.00, din căruciorul pentru copii, ce se afla în scara unui bloc de pe strada Feroviară din mun. Ungheni, a fost sustras un telefon mobil în valoare de 12540 lei.

* La 12 septembrie, între orele 08.00-12.30, persoane necunoscute au sustras din scara de la intrarea într-un liceu din mun. Ungheni o bicicletă în valoare de 3000 lei.

* La 17 septembrie, în jurul orei 22.00, ca rezultat al unui conflict ce s-a iscat între un grup de persoane din mun. Ungheni, a fost solicitată intervenţia angajaţilor de poliţie. Un cetățean, aflându-se în stare de ebrietate alcoolică, manifestând lipsă totală de respect faţă de reprezentantul organelor de drept, intenţionat i-a aplicat o lovitură cu pumnul în regiunea ochiului stâng unui ofiţer al Secţiei investigaţii infracţiuni a Inspectoratului de Poliție Ungheni.

