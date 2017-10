Cronică polițienească



Tweet



Tweet

În perioada 16-22 octombrie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuate măsuri de prevenţie, în urma cărora au fost întocmite 94 procese verbale cu privire la contravenţii, dintre care 7 – art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 16 – art. 69 (injuria), 11 – art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 60 – alte articole.

* La 23 august, pe la ora 22.55, un cetățean a fost stopat de către polițiști pe strada M. Viteazul din mun. Ungheni, în timp ce conducea un autovehicul. Acesta era deja privat de dreptul de a conduce unitatea de transport pe un termen de 3 ani de către Judecătoria Ungheni. Fiind suspectat în consum de alcool, dânsul a fost supus testării alcoolscopice cu aparatul „Drager”, s-a constatat o concentraţie a vaporilor de alcool în aerul expirat de 0,72 mg/l.

* La 05 septembrie, în jurul orei 14.00, la domiciliul din satul Buşila, în urma unui conflict apărut spontan, un cetățean i-a aplicat concubinei sale mai multe lovituri cu pumnii şi picioarele peste corp, astfel cauzându-i ultimei vătămări corporale sub formă de plăgi.

* În noaptea 09 septembrie, de pe teritoriul unui autoservice din satul Sculeni, dintr-o anexă, au fost sustraşi 56 porumbei de rasă, cauzându-i proprietarului un prejudiciu în valoare de circă 100000 lei.

* La 10 septembrie, în jurul orei 04.00, doi cetățeni s-au deplasat împreună cu o minoră la o saună din mun. Ungheni, unde, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra, provocată de starea de ebrietate alcoolică avansată, au întreținut un raport sexual contrar voinței acesteia.

* La 29 septembrie, la oficiul unui notar din mun. Ungheni s-a prezentat un cetățean, care a prezentat o procură, întocmită de un notar din altă localitate din Republica Moldova, iar conform răspunsului acestuia s-a constatat, că ultimul nu a întocmit procura respectivă.

* La 04 octombrie, în timpul orelor de sport, o elevă de la gimnaziul din satul Cornești a lăsat fără supraveghere geanta sa în vestiarul sălii de sport, iar persoane necunoscute i-au sustras telefonul mobil în valoare de 2000 lei.

* La 08 octombrie, în jurul orei 15.10, un cetățean din satul Chirileni, aflându-se la domiciliu împreună cu concubina sa și fiind în stare de ebrietate, în cadrul unui conflict familial, i-a aplicat ultimei mai multe lovituri cu pumnii în regiunea corpului şi i-a fracturat un deget al mâinii.

* În noaptea spre 09 octombrie, persoane necunoscute au pătruns în gospodăria unui cetățean din satul Sculeni, de unde au sustras un cal în valoare 19000 lei.

* În noaptea spre 11 octombrie, aproximativ la ora 03.00, din gospodăria unui cetățean din satul Zagarancea au fost sustrase 2 biciclete, un scuter şi o cască de protecţie în valoare totală de 13500 lei.

* La 15 octombrie, în jurul orei 05.50, două persoane de gen masculin, pe o stradă din satul Năpădeni, aplicând violenţă, au sustras în mod deschis de la alt cetățean un telefon mobil în valoare de 1000 lei.

You can leave a response , or trackback from your own site.