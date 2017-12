Cronică polițienească



În perioada 27 noiembrie – 03 decembrie, angajaţii Secţiei Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ungheni au efectuat măsuri de prevenţie, în urma cărora au fost întocmite 103 procese verbale cu privire la contravenţii, dintre care 15 – art. 78 Cod Contravențional (vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale), 14 – art. 69 (injuria), 12 – art. 354 (huliganism nu prea grav) şi 56 – alte articole. * În perioada lunilor decembrie 2016 – martie 2017, doi cetățeni au sustras din gospodăria unui locuitor din satul Cetireni mai multe bunuri materiale, cauzându-i un prejudiciu material în valoare de 14300 lei.

* La 04 octombrie, în intervalul orelor 04.00-05.00, un grup de persoane, în timp ce se aflau într-un market din mun. Ungheni, au agresat fizic agentul de pază, cauzându-i dureri fizice.

* La 15 octombrie, persoane necunoscute, pe str. M. Eminescu din mun. Ungheni, au agresat un cetățean, lovindu-l cu pumnii şi cu un obiect în regiunea capului.

* La 15 octombrie, în jurul orei 21.00, persoane necunoscute, au sustras de pe terenul agricol al unui cetățean din satul Măcăreşti o cisternă de 1 tonă în valoare de 1500 lei.

* La 17 octombrie, în urma unei percheziții autorizate, efectuate în apartamentul unui cetățean din Ungheni, au fost depistate şi ridicate 5 cartuşe.

* La 5 noiembrie, aproximativ la ora 21.30, pe o stradă din satul Pârliţa, unui cetățean i-a fost cauzată vătămare gravă periculoasă pentru viaţă.

* La 5 noiembrie, pe la ora 22.00, doi cetățeni, fără acordul şi permisiunea unei locuitoare din satul Pârlița, au pătruns ilegal în gospodăria ultimei şi la cererea acesteia de a pleca şi a părăsi gospodăria, aceştia au refuzat.

* La 5 noiembrie, între orele 12.00-13.00, pe teritoriul pieţei comerciale centrale din mun. Ungheni, din geanta unei femei a fost sustras portmoneul în care se afla telefonul mobil, 40 euro, 2000 lei şi alte bunuri, pricinuindu-i ultimei o pagubă materială în valoare de 18380 lei.

* Pe parcursul zilei de 7 noiembrie, o persoană necunoscută, pe o reţea de socializare, a dobândit ilicit, prin înșelăciune şi abuz de încredere, de la un cetățean din satul Cetireni 200 euro.

* La 8 noiembrie, aproximativ la ora 07.00, într-o gospodărie din satul Măcăreşti, în urma unui conflict iscat spontan între doi doi cetățeni și un minor, pe de o parte, și alt cetățean, pe de alta, ultimului i-a fost cauzată vătămare corporală medie cu dereglarea sănătăţii de lungă durată.

* La 11 noiembrie, pe la ora 09.40, un cetățean în stare de ebrietate, aflându-se pe teritoriul unui centru de asiștenţă din mun. Ungheni, fiind oprit de lucrători ca să nu pătrundă în incinta acestuia, din intenţii huliganice, a deteriorat mânerul ușii. La solicitarea angajaţilor la faţa locului s-au deplasat polițiștii, iar acest cetățean a opus rezistenţă fizică, îmbrâncindu-l pe unul din aceștia.

* La 14 noiembrie, un cetățean a sustras din gospodăria unui locuitor al satului Săghieni un motoferestrău în valoare de 2000 lei.

* În noaptea de 16 spre 17 noiembrie, persoane necunoscute, prin acces liber, au pătruns în domiciliul unui cetățean din satul Costuleni, de unde au sustras un televizor în valoare de 2500 lei.

* La 19 noiembrie, aproximativ la ora 00.30, pe o stradă din satul Alexeevca, în rezultatul unor relaţii ostile, avute între doi cetățeni, unuia dintre ei i-au fost aplicate lovituri peste tot corpul, fiindu-i cauzate vătămări corporale grave periculoase pentru viață.

* În perioada de timp 22 noiembrie, ora 18.00, până la 23 noiembrie, ora 06.00, persoane necunoscute, prin scoaterea lăcatului de la poartă, au sustras din gospodăria unui cetățean din satul Cetireni o betonieră, care aparţinea altui proprietar, astfel fiindu-i cauzată o daună materială în valoare de 2500 lei.

* La 24 noiembrie, un cetățean a răpit un autovehicul din ograda gospodăriei unui locuitor din satul Cetireni, fără scop de înstrăinare.

