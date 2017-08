Cu dor de prima dirigintă



De o revedere emoționantă a avut parte recent Maria Pașcan, profesoară de fizică de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Ungheni. În anul 1986, în localitatea Cărpineni, Hâncești, își încheia studiile prima generație de elevi a tinerei specialiste. În 31 de ani, prin ochii profesoarei de fizică, care deja de mai mult timp este stabilită cu traiul în Ungheni, s-au perindat sute de elevi, care au primit îndrumări și sfaturi de la diriginta lor.

Cei pe care printre primii i-a călăuzit ea au ținut cu tot dinadinsul să îi organizeze o surpriză – o vacanță de neuitat în Genova, Italia. De ce anume în Italia? Pentru că 14 din cei 27 de absolvenți sunt stabiliți cu traiul în această țară. Au căutat-o timp de doi ani, ca până la urmă să îi facă o invitație directă prin skype. „Nu pot să nu îmi amintesc cu drag de prima promoţie, de modul în care s-au desfăşurat orele de curs. Timpul ne-a schimbat: și pe mine, și pe ei, de aceea am scos fotografiile din arhiva personală și cu ajutorul uneia dintre eleve, care m-a găzduit pe toată durata vacanței, am început să îmi amintesc de foștii mei elevi”, spune Maria Pașcan.

Revederea a fost una emo-ționantă, unde fiecare dintre ei și-a amintit de anii de școală și de foștii profesori. Au ales să se adune la masa de sărbătoare la un restaurant în stil moldovenesc, cu bucate tradiționale și muzică populară.

Leonid Nicu, profesor de istorie, LT „Mihai Eminescu”, Ungheni, a fost unul din pedagogii care a predat primele lecții de istorie acestei promoții. Dânsul, la fel, și-a început activitatea pedagogică în Cărpineni. „O astfel de surpriză o poți avea o singură dată în viață. Sunt niște persoane deosebite, au rămas uniți, chiar dacă au trecut mai bine de 30 de ani. I-am spus colegei mele că este o norocoasă, dacă foștii elevi au găsit timp pentru o întâlnire de neuitat”, spune profesorul.

Pe lângă faptul că și-a împărtășit impresiile despre această călătorie, Maria Pașcan a dorit să scoată în evidență nostalgia moldovenilor plecați peste hotare, cât de unită poate fi diaspora moldovenească și faptul că statul trebuie să își motiveze tinerii specialiști să făurească la ei în țară și să nu ia drumul pribegiei.

Vara următoare, foștii elevi i-au făcut o invitație dirigintei pentru a petrece o minivacanță, de data aceasta, în Milano.

