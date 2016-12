Cu paşaportul vărului său



Poliţiştii de frontieră ieșeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au depistat un cetăţean moldovean care, pentru a putea intra pe teritoriul spaţiului Schengen, a prezentat la controlul de frontieră un paşaport biometric emis pe numele altui bărbat.

Cazul a avut loc pe 26 decembrie, în jurul orei 23.00. Atunci, s-a prezentat pentru a intra în România, în calitate de pasager într-un autocar ce efectua o cursă regulată pe relaţia Chişinău–-Iaşi, un bărbat din Republica Moldova, care a prezentat la controlul de frontieră un paşaport biometric, emis pe numele cetăţeanului moldovean Nicolai S.

Existând suspiciuni cu privire la identitatea persoanei prezentate la controlul de frontieră, s-a procedat la efectuarea de verificări suplimentare, în urma cărora s-a constatat că bărbatul este cetăţeanul din Republica Moldova Ivan B., în varstă de 43 de ani. Dânsul a declarat că în perioada 2009-2016 a executat o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de furt, iar in luna noiembrie, curent, a fost îndepartat de pe teritoriul Portugaliei şi i s-a adus la cunoştinţă faptul că nu va mai putea intra pe teritoriul spaţiului Schengen pentru o perioada de zece ani. Acesta a mai adăugat că a solicitat vărului său Nicolai S. paşaportul, pe care l-a prezentat la control, cu scopul de a ajunge în Spania la familia sa.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări in cauză sub aspectul săvarşirii infracţiunilor de tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat şi fals privind identitatea.

