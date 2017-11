Cultura reînvie la sate



În urmă cu ceva timp casele de cultură sau căminele culturale din sate, în special, erau lăsate în umbră. Puteai să vezi lacăte la ușă în unele localități, în altele puteai doar să constați un morman de moloz acolo unde ar fi trebuit să fie instituția culturală, iar în cele mai fericite cazuri undeva se organizau discoteci.

Pentru a afla care e situația la zi, cum și câte funcționează, cum fac față lucrurilor angajații din sectorul culturii din raionul Ungheni, am contactat-o pe Maria Bolotovici, șefa Secției Cultură și Turism. „În raion activează 61 de case și cămine culturale, singura diferență dintre acești doi termeni constă în numărul de locuri în sala pentru spectacole, de la 150 și mai mult este casă de cultură, iar de la 50 de locuri până la 150 este considerat cămin cultural”, spune Bolotovici. Conform sursei citate, toate instituțiile activează, fiindcă în ultimii ani se atestă un interes mai viu al autorităților publice locale în gestiunea cărora sunt acestea. „Acolo unde nu exista cămin cultural s-a construit sau au fost reorganizate alte instituții. Spre exemplu, în unele școli optimizate au fost deschise cămin cultural și bibliotecă”, menționează șefa secției respective.

Un alt aspect al discuției noastre a fost cel al consumatorului de cultură. Aici Maria Bolotovici cu o privire tristă îmi spune: „Omul de la sat e mai pasiv, dar angajații lucrează necontenit pentru a trezi interesul și munca noastră nu e în zadar. Dovadă sunt evenimentele culturale organizate la care oamenii încep a veni – Movila Măgurii, Plaiul Fagului, Festivalul recoltei, vinului și promovării tradițiilor naționale etc. Și totuși, mai sunt probleme care se cer rezolvate. Una dintre acestea este încălzirea căminelor culturale și în unele localități ar trebui reparate edificiile. Dacă ar fi încălzite, atunci și iarna s-ar desfășura evenimente culturale, dar în multe localități nu se încălzește sala de spectacole și angajații sunt nevoiți să facă activitățile numai în sezonul cald”.

Contactați aleatoriu, primarii de la Sinești și Cioropcani ne-au spus că instituțiile culturale activează în ciuda problemelor cu care se confruntă. „La noi căminul cultural nu are încălzire, lucrează doar directorul și femeia de serviciu. Și totuși, evenimentele culturale se desfășoară și oamenii vin. Iarna punem calorifere electrice și astfel desfășurăm tradiționalele sărbători”, spune Iurie Țăruș, primarul comunei Sinești.

La Cioropcani este una dintre cele mai mari case de cultură din raion. Are o arhitectură unică, dar de când a fost dată în exploatare (se întâmpla în urmă cu 30–35 de ani) nu s-a mai făcut reparație capitală. Victor Robuleț, primarul comunei, specifică: „Am făcut reparații cosmetice în interiorul edificiului. Activează formații artistice, organizăm activități culturale, oamenii vin, însă este nevoie de reparație capitală, în special a acoperișului, care este din tablă”. Conform spuselor primarului, casa de cultură din Cioropcani va fi reparată capital în 2018.

