Cifrele goale ale statisticii oficiale demonstrează la ce nivel de trai am ajuns în 26 de ani de independență. În 2016 veniturile medii lunare pe o persoană au fost de 2060,2 lei, adică nici 100 de euro. Principalele surse sunt salariul (42,1%), prestațiile sociale (22,1%), dintre care pensiile – 18,8%, transferurile din afara țării (17,1%). Iar, cheltuielile de consum au depășit veniturile cu 56,6 lei. Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată consumului alimentar (42,6%), spre comparație: în Uniunea Europeană – 12,3%, după care urmează întreținerea locuinței (17,8%), îmbrăcămintea și încălțămintea (10,5%), îngrijirea medicală și sănătatea (6,4%). Pentru băuturile alcoolice și tutun moldovenii au dat 1,5%, pe când pentru învățământ – doar 0,7. Iată așa și ne ducem viața – în lipsuri, dar cu veselie și tam-tamuri din partea guvernării!

