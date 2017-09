Cum mult așteptata apă vine în raionul Ungheni



Tweet



Tweet

Se vorbea că în unele sate din raion, din contul mijloacelor Fondului Ecologic Național, a început construcția rețelelor de alimentare cu apă și sistemelor de canalizare („Unghiul”, nr. 14 din 14.04.2017, rubrica Consiliului Raional) și în ele va veni mult așteptata apă. Printre norocoși erau numite satele Cornova, Romanovca, Măgurele, Hârcești, Sinești. Urma să se urnească din punctul mort vechea chestiune privind alimentarea cu apă și canalizare a locuitorilor orașului Cornești. Se pare că deja au început lucrările la apeductul de grup Bușila-Chirileni-Todirești-Grăseni din mijloacele fostului minister al mediului – după reforma guvernului acești bani vor fi undeva – cu contribuția Consiliului Raional.

Cu ce pași vine apa mult așteptată în orașul Cornești, vorbim cu primara Vera Buga. Aici au fost cândva și apeduct, și canalizare, care la începutul anilor nouăzeci ai secolului trecut au ieșit din funcțiune, devenind un blestem pentru locatarii blocurilor de apartamente. Aici au fost executate lucrări în volum de aproape 3 milioane de lei, 1,5 milioane de lei – din contul întreprinderii care le efectuează. În total, proiectul va costa aproximativ 37 de milioane de lei.

În prezent, aici așteaptă când va finaliza reforma Guvernului, va avea loc ședința Fondului Ecologic și se va relua finanțarea. În oraș trebuie din nou să se construiască apeductul și sistemul de canalizare – o rețea de peste 17 km. Apropo, 40 la sută din lucrări deja sunt executate, s-au construit fântânile, s-a instalat traseul principal. Primara speră că vor reuși să ducă totul la capăt.

Potrivit primarului comunei Sinești, Iurie Țăruș, unde urma să se facă canalizare, deoarece apeduct au deja, jumătate din lucrările de construcție le-au efectuat, dar au fost stopate din lipsă de bani. Valoarea totală a proiectului este de aproape 7 milioane de lei. Apropo, cum consideră primarul, cât de justificat este sistemul de canalizare în sat? „Vom vedea când îl vom construi, deși cred că este justificat, deoarece în sat există și gimnaziu, și grădiniță de copii, sătenii au mașini de spălat, mulți dintre ei au baie, rămâne doar de construit toalete și totul va fi bine”, a spus el.

Unde se vor aduna apele uzate? Va fi o stație de epurare care își așteaptă rândul, deoarece traseul de bază e gata. Sperau mult că vor reuși să finalizeze lucrările în acest an, dar nu sunt siguri de succes din motive ce nu depind de voința autorităților locale. Mai rea, spun ei, e situația acolo unde au proiecte de 20-30 de milioane de lei, dar s-a valorificat doar 1 milion Și, în general, pentru ce este nevoie de astfel de proiectele costisitoare?

Nu e de dorit ca proiecte inițiate să aibă soarta apeductului din Pârlița când ani la rând în pământ s-au îngropat milioane de lei. Au început să-l construiască, apoi l-au uitat, apoi l-au refăcut. Se pare că aproape toate conducerile raionului și-au lăsat pe el „autografele”.

De era numai acest apeduct… A mai fost cel din Cornești, căruia nu „i-au ajuns puteri” să urce la deal, darmite să mai ajungă la Năpădeni, unde s-a promis să fie adusă apa din Prut.

You can leave a response , or trackback from your own site.