Bolnavi de-o unghie! Așa sunt numite persoanele apte de muncă, dar care beneficiază de ajutor social. Cele mai multe dintre ele, deși ar putea munci cinstit și să câștige un ban, preferă câștigurile facile. Galina Opincă, specialista principală de la Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei, ne-a precizat că în raionul Ungheni sunt aproximativ 3200 de familii care beneficiază de sprijen de la stat, sub formă de ajutoare sociale. Jumătate din acestea sunt familii numeroase, unde părinții copiilor sunt apți de muncă, dar au deprins acest parazitism și refuză să mai muncească. De ce să mai lucreze dacă pot sta acasă și primesc un ajutor mai mare decât unele salarii. Aceștia sunt încurajați lunar se formează cozi mai mari pentru ridicarea banilor decât dacă s-ar anunța o lucrare în interesul comunității. Problema a fost abordată și în cadrul unei recente ședințe de lucru de la Consiliul Raional Ungheni cu participarea președintelui Parlamentului, Andrian Candu. La interpelarea lui Boris Zugravu, președintele Asociației Raionale a Pensionarilor și Veteranilor, s-a pus în discuție și această chestiune. „Eu vin cu o sugestie. Trebuie revăzută neapărat legea ajutorului social. Să vă spun că la noi s-a dezvoltat așa un parazitism. Copii săraci și toate lucrurile acestea sunt datorită beției, violenței și altor probleme. Solicit să țineți la control aceste lucruri. Peste 10 ani vor fi așa probleme în societatea noastră că nu vom găsi răspuns la ele”, a spus Zugravu. Candu a ținut să menționeze că această problemă se discută deja de ceva vreme, dar nu s-a luat încă o hotărâre. Exista un proiect de lege care urmează să fie votat, nu se știe încă dacă va intra sau nu în vigoare. Proiectul presupune obligarea beneficiarilor de ajutor social apți de muncă să efectueze lucrări în folosul comunității. După părerea lui Gheorghe Filipovici, primarul comunei Boghenii Noi, prin astfel de măsuri s-ar reuși și prevenirea dependenței de ajutor social. Mai mulți primari, specialiști în asistența socială, dar și simpli cetățeni sunt de acord să mobilizeze beneficiarii de ajutor social ca să contribuie la dezvoltarea și bunăstarea comunității lor, iar rolul de bază pentru planificarea, organizarea și monitorizarea activităților de interes comunitar să fie primarilor. Așa vor reuși și primăriile să realizeze mai multe proiecte și să facă și economii la buget. Dacă va fi aprobat un astfel de proiect de lege, edilii orașelor, comunilor și satelor vor avea posibilitatea ca, pe cei mai în forță dintre beneficiarii de ajutor financiar de stat, să-i pună să execute diferite lucrări în interesul comunității: de la săpat șanțuri, deszăpeziri, curățenie, montări de stâlpi de electricitate sau munci agricole și până la curățirea străzilor și vopsirea bordurilor. Primăriile ar putea mobiliza forța de muncă din localitate fără a mai accesa surse financiare suplimentare.

