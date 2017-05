Cursă de atletism, dedicată Zilei Europei



Sâmbăta trecută, Ungheniul a fost gazda unui eveniment important în viața sportivă a raionului.

Aici, s-a desfășurat prima ediție a Cursei internaționale de atletism, dedicată Zilei Europei. Gazdele și oaspeții evenimentului organizat de Clubul de Sport (CS) „Sporter-Ungheni” au fost salutați de președinta raionului Ungheni, Ludmila Guzun. Ea le-a urat succes participanților: „Sportul este viață, prietenie și cea mai frumoasă ocazie de a uni oamenii. Să aveți un finiș cu succes”. Și viceprimarul de Ungheni, Petru Langa, a subliniat că în localitate atletismul e la loc de cinste și astfel se pune accentul pe promovarea modului sănătos de viață.

Potrivit administratorului Clubului de Sport „Sporter-Ungheni”, Mihai Grosu, la linia de start s-au prezentat circa 80 de atleți profesioniști și amatori veniți din întreaga țară, dar și originari din țările Rusia, Kazahstan. Aceștia au parcurs 3 și 8 kilometri. Cursa de bază a fost cea de 8 km. Cealaltă cursă a fost una suplimentară. Startul însă a fost comun, iar traseul fiind pe străzile Naţională, Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Mihai Eminescu și Alexandru cel Bun. Mihai Grosu a accentuat că rezultatele competițiilor nu au dezamăgit. La de 8 km, fete, pe locul I s-a clasat Iulia Tcaciova din Chișinău, II – membra CS „Sporter-Ungheni”, Iuliana Oancea, III – Magda Bîrliga, Lipoveni, Cimișlia. La aceeași distanță, băieți, primul care a ajuns la finiș a fost Viorel Gheorghiță, Râșcani, locul II a revenit lui Tudor Cebotari, CS „Sporter-Ungheni”, III – Vladimir Curaciov, Chișinău. La juniori, cel mai bun s-a dovedit a fi elevul CS „Sporter-Ungheni, Dorin Romanovschi.

La cursa suplimentară, de 3 km, unghenenii care au avut rezultate mai bune. Aceștia sunt: Antonela Tălămbuță, LT „Gh. Asachi”, locul II, și Dumitru Tătaru, Gimnaziul „Ion Vatamanu”, Pârlița – locul III.

Câștigătorii au fost distinși cu diplome, medalii și premii bănești. Celorlalți participanți li s-au oferit câte un tricou, chipiu, diplomă și număr de participare.

De notat, unul dintre partenerii Cursei internaționale de atletism dedicate Zilei Europei a fost și ziarul UNGHIUL.

