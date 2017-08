Dacă își aduc contribuția, recunosc investiția



Tweet



Tweet

Alocarea banilor pentru reparația și întreținerea drumurilor din Fondul Rutier pentru anul 2017 a ajuns unul din cele mai discutate subiecte în majoritatea satelor și comunelor din raionul Ungheni. Ecuația cu două necunoscute: pe de o parte, autoritatea publică care încearcă să împartă uniform banii pentru a putea construi câți mai mulți kilometri de drum, desigur, în variantă albă, iar pe de altă parte, cetățenii, care vor lucrări de calitate și executate foarte repede.

Este și cazul de la Cetireni. Cu ajutorul alocărilor din Fondul Rutier a fost construit în variantă albă un drum cu o lungime de 630 de metri, lățime de 3,5 metri și cu o grosime a prundișului de 15 centimetri. Au fost săpate și șanțuri pentru scurgerile de ape pluviale, care din lipsă de bani nu au fost betonate. Un cetățean din sat, Alexandru Pascaru, ne-a scris la redacție că aceste canale de scurgere nu au fost prelucrate cu nimic, nu sunt consolidate, la orice ploaie pământul poate fi supus procesului de eroziune, iar canalele se vor face și mai mari. Dânsul crede că ar fi fost mai corect să se construiască un astfel de șanț doar pe o parte de drum.

Ana Dicusar, primara localității, spune că dacă ar fi inclus în caietul de sarcini și construcția capitală a scurgerilor de ape pluviale, atunci ar fi fost făcută numai o jumătate din acest drum, care a costat 198 de mii de lei. De aceea au decis să implice și locuitorii aceste străzi pentru că numai niște cetățeni conștiincioși vor păstra și vor avea grijă să nu distrugă unde și-au adus și ei aportul. Deci, grupa de inițiativă a decis că fiecare familie să contribuie cu 2000 de lei pentru ca să finalizeze acest drum. În pușculiță s-au adunat 20 de mii de lei, iar primăria va mai aloca încă 27 de mii, diferența rămasă din banii veniți din Fondul Rutier. Primăriei satului i-a revenit pentru anul acesta o sumă de 225 de mii de lei.

Primara spune că toate materialele vor fi procurate în prezența liderului grupului de inițiativă, așa vor fi mai puține discuții, vor ști precis cum au fost cheltuiți toți banii.

„Drumul va fi reparat conform standardelor, vor fi consolidate și scurgerile de apă, căci dacă nu le construiam sau erau construite doar pe o parte a drumului, am fi irosit banii în zadar. Acest drum este foarte abrupt, iar după fiecare ploaie apa s-ar acumula prin curțile oamenilor”, explică Ana Dicusar.

De altfel, dânsa menți-onează că în anul trecut, cu suportul cetățenilor, a fost reparat un alt drum, care și acum este într-o stare bună. Motivul? Oamenii îl păstrează, pentru că știu cât de greu a fost reparat și care a fost aportul fiecăruia dintre ei. Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorului şi nu neapărat reflectă poziţia Ambasadei.

You can leave a response , or trackback from your own site.