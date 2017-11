Dacă se dorește, atunci se reușește



Grupul de Inițiativă „The City’s Hope”, ce și-a lansat activitatea în luna august, a realizat ceea ce și-au propus – să facă ziua/zilele mai frumoase beneficiarilor de la Centrul de Zi pentru copii și tineri cu nevoi speciale „Casa pentru Toți” din Ungheni. Într-un timp relativ scurt membrii grupului au organizat diferite activități de colectare de fonduri, gen discoteci, colectare stradală, karaoke. Nu le-a fost ușor, dar au depășit cu brio problemele ce au apărut. Sergiu Lari, liderul grupului, ne povestește că datorită unei bune comunicări au putut stabili parteneriate, care i-au ajutat foarte mult la depășirea problemelor: „Greutățile le-am depășit cu încrederea în persoanele alese pentru echipă, cu persoanele care ne-au fost alături și datorită partenerilor noștri: Motelul Iridana, Primăria municipiului Ungheni și ziarul „Unghiul”.

Grupul a participat în weekend la festivitatea de încheiere a programului Wave Week Moldova, implementat de Asociația pentru Dezvoltare Creativă, cu sprijinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și al Ambasadei SUA în Republica Moldova. Valentin Josan, staff officer în cadrul acestui program și mentor, ne spune: „Sarcina mea a fost să monitorizez activitatea echipei per general și să am grijă ca aceasta să lucreze asupra proiectului. Tinerii au acționat foarte independent și responsabil și au organizat evenimente minunate de sine stătător, astfel încât ajutorul meu nu a fost solicitat de multe ori. Asta denotă maturitate din partea lor. Sunt fericit că în societatea noastră mai există oameni care doresc să ajute la prosperarea acesteia și la crearea unui viitor mai bun”.

Contactată de noi, Tatiana Grăchilă, educator reponsabil de planificare în cadrul Centrului „Casa pentru Toți”, ne-a speficicat că voluntarii au organizat pentru beneficiarii acestei instituții o activitate de grup, înclinată spre terapia prin artă. „Tinerii împreună cu beneficiarii noștri au desenat copilăria. Toate cele necesare au fost asigurate de către acest grup de voluntari. Ei au mai donat, în afară de rechizite și cărți colorate, și 500 de lei. Noi am procurat de această sumă jucării din lemn pentru dezvoltarea motricității fine de la EduJoc. Copiilor de la centru le-a plăcut foarte mult activitatea organizată de GI „The City’s Hope”, ne mai spune specialistul.

Sergiu Lari a mai menționat că activitatea grupului nu se va încheia o dată cu ceremonia de încheiere a programului Wave Week Moldova: „Noi vom începe să organizăm training-uri și evenimente de informare pentru a dezvolta la tineri aptitudini de comunicare și negociere.”

