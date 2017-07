„Dacă vă place gunoiul – vă ducem tomberonul în casă”



Tweet



Tweet

Todirești. Anume așa sună apelul voluntarilor filialei Asociației Tinerilor Ortodocși din Moldova (ATOM). Recent, tinerii și-au întrunit pentru o cauză comună și anume au decis să adune deșeurile de pe o porțiune a malului râului din localitate. Victor Listru, coordonator ATOM, filiala Todirești, spune că această acțiune vine să sensibilizeze generația tânără, iar restului locuitorilor să le amintească că trebuie să aibă grijă de natură. În viziunea tânărului ortodocs, natura este un dar enorm oferit omului de către Dumnezeu, deci trebuie să o păstrăm cu sfințenie. Pe pliantele cu avertizarea distribuite de voluntari mai este scris: „Nu aruncați deșeurile, în preajmă se află un râu. Dacă vă considerați persoane cu bun simț, atunci nu veți lăsa deșeurile la voia întâmplării!”.

Căruța în câteva ore a fost plină cu zeci de kilograme de deșeuri menajere.

You can leave a response , or trackback from your own site.