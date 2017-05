Dansul e fascinant



Sărbătoriți, pe 29 aprilie, ziua Internațională a Dansului? Cred că de acum încolo veți sărbători împreună cu ansamblurile de dans de la Palatul Culturii din orașul Ungheni.

Sâmbăta trecută, aici a avut loc o sărbătoare a dansului, mai bine zis, triumful său. În acea zi, pe scenă locul unui colectiv era luat de altul: ca întotdeauna, a excelat „Struguraș”-ul, a uimit ansamblul de veterani, cu toate că nu se întoarce limba să numim așa aceste persoane care dansau atât de frumos când ieșeau pe scenă, fermecătoarele „broscuțe” și pirații la fel de încântători din formațiile „MegaDance”, tinerii din „Unghenenii”, studioul de dansuri orientale și sportive, „StreetDance”.

Dar, în primul rând, trebuie să îi numim pe cei, prin a căror muncă și inspirație a fost creată acea minune în pași de dans ce s-a produs pe scena Palatului Cultură – legendara femeie, datorită căreia de mai mulți ani trăiește pe scenă dansul popular, Nina Pricladov, precum și Constantin Ciuș, Larisa Chiriliuc, Liuba Bereghici, Cristina Bejenari, Ina Turețchi cu dansurile ei de stradă, și Iurie Turețchi cu „veteranii” săi. Nu în zadar viceprimarul municipiului Ungheni, Petru Langa, salutând la început participanții și numeroșii spectatori, a menționat meritul uriaș și a mulțumit tuturor coregrafilor de la Palatul Culturii, iar odată cu ei și componenței de aur a dansatorilor și speranței la un viitor mai bun – tinerei generații. Cum să nu fim de acord cu el că dansul înseamnă bucurie și sărbătoare care trebuie să trăiască alături de oameni întotdeauna. Apropo, Nina Pricladov a menționat că această sărbătoare se organizează din anul 2010, se preconizează mărirea numărului de participanți pe viitor, cu atât mai mult cu cât sunt stabilite relații de prietenie cu Colegiul Coregrafic din Chișinău, intenționează să stabilească relații cu colectivele de artiști amatori și instituțiile de învățământ din Iași care pregătesc dansatori.

S-a încheiat sărbătoarea dansului ce a durat două ore cu o premieră neașteptată – Valeriu Lincovschi a interpretat Imnul Ungheniului. El este autorul muzicii, iar textul l-a scris Angela Racoviță. În acest moment dansatorii au ieșit pe scena care pentru ei s-a dovedit a fi prea mică. De menționat că acest eveniment spectaculos a coincis cu cea de-a 30-a aniversare de la deschiderea Palatului Culturii, care a fost construit la periferia Ungheniului, dar „spre invidia” întregii Europe. Inaugurarea atunci a fost marcată de prestația Mariei Bieșu, vedetă a operei mondiale, artistă a poporului, cea mai bună Cio-Cio-san, madame Butterfly, superba Tosca. Pe parcursul acestor ani pe scena palatului au evoluat mulți artiști vestiți nu doar în țara noastră, dar și în cele vecine, au avut loc diverse activități, care au adunat săli pline de spectatori. Aniversarea de 30 de ani ai Palatului Culturii s-a încheiat cu o fotografie a numerosului colectiv de dansatori pe fundalul cifrei 30, devenite deja istorie, desenate pe asfalt.

