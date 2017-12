Dăruiește un abonament la ziarul „Unghiul”



Tweet



Tweet

Trezește uimire inițiativa lui Anatol Popovici, director al SRL „Termo-Decor”, care a implementat, putem spune, un nou proiect. El a decis să-i bucure cu un abonament la ziarul „Unghiul” pe toți locuitorii satului Bulhac care, prin inițiativa și cu asigurarea financiară a sa, sunt îngrijiți de familia Robuleț. „Aș dori să-i rog pe toți cei care au o astfel de posibilitate să-i aboneze la ziarul preferat de mulți pe bunicii, vecinii, profesorii lor care sunt deja la pensie. Doar unica sursă de informație pentru acești oameni, mai ales în sate, este un televizor cu 2-3 canale și ei în genere sunt rupți de viață. Acum cu 54 de lei nu cumperi prea multe, iar pentru unii aceasta este o mare oportunitate de a fi la curent cu evenimentele din orașul Ungheni și din raion”.

Apropo, mai există o persoană care le oferă rudelor, cunoscuților posibilitatea de a citi ziarul „Unghiul” și face acest lucru de mai mulți ani. Cititorii ziarului îl cunosc bine acest om – este consilierul orășenesc și raional, directorul SRL „Avecom-Net” Eduard Bejenari. „Nu văd în aceasta ceva deosebit, doar cu plăcere le abonez pe mamele mele, Raisa și Valentina, mătușa, acei oameni pe care îi cunosc încă din copilărie. Știu că ei sunt în așteptarea ziarului în fiecare zi de vineri și cu câtă plăcere îl citesc. Datorită ziarului, ei, într-adevăr, știu cu ce trăiește Ungheniul, pentru ei contează acest lucru, dacă luăm în considerare faptul că întreaga lor viață a decurs în acest oraș”, a spus el.

You can leave a response , or trackback from your own site.