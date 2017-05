Dați-le locuitorilor din Unțești două milioane de pomană



„Apă locuitorilor din Unțești, slavă Domnului și ziarului „Unghiul”, li s-a dat, acum ajutați-i să rezolve problema gazelor”, spune o interlocutoare nevăzută dându-se drept Nina. Potrivit femeii, încă în anul 2006, 85 de locuitori ai acestui sat ar fi dat câte 5.000 de lei, cum se zicea atunci, pentru gaz, pe care mulți așa și nu l-au văzut. Acum, li se spune că mai este nevoie de bani, dar ce s-a făcut cu cei 5000 de lei, oare toți au fost folosiți cu proiectul sau construcția gazoductului pentru cei norocoși? Femeia consideră că este o nedreptate. Deci, pentru cineva, așa ca vecinul ei care locuiește vizavi, gazul a fost adus până la poartă cu 5000 de lei, iar ea va trebui din nou să adune o sumă bună, apoi să monteze instalațiile în casă, de asemenea, din banii săi. Problema trebuie să aibă soluție

Primarul satului Unțești, Nicolae Sorotinschi, a menționat că au dat bani 153 de persoane, dar nu toți această sumă, unii – câte 300-500 de lei, și au adunat atunci aproximativ 540 de mii de lei. Cu aceste mijloace au fost efectuate lucrările geodezice – există documente de confirmare pentru 78 de mii de lei, iar de 240 de mii s-au efectuat lucrări de proiectare. Pentru aceasta fiecare persoană a trebuit să dea 1800-2000 de lei, dar unii atunci au achitat mai mult. Pentru lucrările efectuate de SRL „Ungheni-Gaz” au fost transferate 270 de mii. Toți banii colectați atunci au fost cheltuiți, inclusiv pentru racordarea școlii, grădiniței de copii, ceea ce trebuia de făcut din contul unor proiecte, fonduri, dar nu cu banii oamenilor. Cu ei a fost construit traseul de presiune medie și joasă care, potrivit primarului, a fost transmis către „Moldova-Gaz”.

Conform proiectului satul urma să fie deservit de 13 dulapuri de distribuție. Înainte de instalarea în funcție a actualului primar, au fost construite doar câteva, la unul dintre ele, nr. 13, ar fi conectați 3 consumatori. În total, acum au gaz 49 de gospodării și 3 instituții. Nu sunt terminate lucrările la dulapurile nr. 2 și nr. 6.

Ce se poate face acum, este greu de spus. Mulțumesc Consiliului Raional care în luna octombrie a anului trecut a alocat 240 de mii de lei. Cu aceste fonduri s-a decis să fie făcut dulapul nr. 2, care va deservi cei mai mulți consumatori care deja au contribuit. Acum ar trebui de făcut dulapul nr. 6, la care, de asemenea, mai multe persoane au achitat contribuțiile, dar este nevoie de 540 de mii de lei. Desigur, dacă s-ar fi lucrat la timpul potrivit, nu ar fi fost acum nevoie de atâția bani. La fel e și cu acești 5000 de lei. Dacă calculăm după cursul monedei euro de atunci și acum, ce se putea face atunci cu ei și ce poți face acum.

Primarul spune că în cazul în care, chipurile, acum, pentru a aduce gaz la doritori va fi necesar, de exemplu, de colectat de la fiecare câte 15 mii de lei, iar persoana atunci a dat 5000 de lei, acum cu 10 mii gazul nu-l instalezi. Fie, 2000 de lei s-au cheltuit cu lucrările de geodezie și proiectul, iar 3000? Cum să le explici acum oamenilor că au pierdut acești bani? Ce vor spune ei? Vor spune că au fost păcăliți din nou. Primarul menționează că dacă din 2006, anual, s-ar fi cheltuit pentru construcția gazoductului 100 de mii, tot satul ar fi fost deja gazificat. În plus, au fost solduri disponibile, atunci el era consilier și cunoaște acest lucru. De când e primar, a făcut cu ele iluminat stradal în volum de 90%. Susținerea bugetului raional e necesară

Interlocutorul recunoaște că fără susținere de la buget nu vor face față, de aceea din nou intenționează să se adreseze la Consiliul Raional, cu atât mai mult cu cât conducerea raionului e la curent, știu acest lucru și consilierii raionali. Primarul din nou începe să numere că din cele 153 de persoane gaz au o treime, din ceilalți 100, aproximativ jumătate au dat câte 5000 de lei, ei trăiesc în diferite părți ale satului și acest lucru e o problemă. În plus, țevile au fost instalate cu 10 ani în urmă la adâncimea de doar jumătate de metru, diamentul nu e cel necesar și ele deja s-au deteriorat. Atunci s-au cheltuit bani cu ele și acum din nou. Cand au construit dulapul de distribuție nr. 2, au fost scoase, pentru că specialistul care consulta aceste lucrări nu și-a asumat responsabilitatea pentru ele. Dacă acum se vor ocupa de dulapul nr. 6, vor trebui să scoată 200-300 metri de țevi. Rămâne, chipurile, să regrete că nu e clar pe unde trece traseul, pentru că nu există nici semne de avertizare, bine că oamenii, au arătat unde au fost tranșeele. De altfel, el este de acord ca oameni, dacă există posibilitatea, să-și conecteze gospodăriile la dulapurile existente, ca în acest caz, spune interlocutoarea Nina, la care e posibil să fie „mutat” gazul de peste drum. Specialiștii nu ar fi împotriva acestui lucru. În sat trebuie să vină civilizația

Desigur, a menționat primarul, la fiecare dulap circa 30% din curți niciodată nu se vor conecta, doarece casele sunt pustii sau în ele locuiesc persoane în vârstă, cărora o butelie cu gaz le ajunge pe un an. Iar cei care utilizează gaze s-au obișnuit deja cu el, oamenii sunt mulțumiți chiar dacă nu întotdeauna încălzesc casa cu gaz, ci doar uneori, când se satură sau nu doresc să facă focul în sobă. Cu binele oamenii se obișnuiesc repede – gaz, apă în casă, iluminat stradal. Dar după importanță el a pus pe primul loc apa, apoi drumurile, ecologia, energia electrică și gazul. Însă pe orice loc s-ar afla gazul, oamenii vor să-l aibă, cu atât mai mult cu cât au plătit deja pentru el.

