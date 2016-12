Datorii pentru asigurările sociale



Data de 26 decembrie curent reprezintă termenul limită de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru luna noiembrie curent. Urmare a totalizării informaţiilor pentru perioada lunilor ianuarie-octombrie 2016 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale a publicat, la situația din 15.12.2016, lista plătitorilor cu datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat mai mari de 10 mii lei, în total 2253 datornici.

10 mii de lei pot fi și datorie curentă, care poate fi transferată în orice zi. Dar iată 100 de mii deja e o datorie. În raionul Ungheni o sumă mai mare ca aceasta datorează bugetului asigurărilor sociale de stat:

Î.M. ”SERVICII COMUNALE UNGHENI” – 1140130,91;

SRL ”FILATURA-UNGHENI” – 890932,03;

S.A. ”COVOARE-UNGHENI” – 617302,07;

SRL ”CIDONIA” – 358177,29;

SRL ”ECOVIT” – 314524,08;

SA ”COMGAZ PLUS” – 300678,86;

SRL ”UNGATER” – 185361,46;

SRL ”FURNIMOL” – 152620,07;

SRL ”RINCOR-PRIM” – 111381,34;

SA ”ACTIVANT” – 105527,96;

SA ”AGROSERVICE DIN UNGHENI” – 102937,90.

