Datoriile cresc, oamenii sărăcesc



Deși fanfarele guvernării mereu ne bombardează cu informații triumfaliste despre majorări de venituri în bugetul de stat, Moldova continuă să împrumute. Numai datoria externă publică și public garantată în prima jumătate a anului a crescut de la 1,779 miliarde de dolari SUA la 1,909 miliarde, fără a mai vorbi despre cea internă. Un gospodar bun, atunci când vede că se îndatorează tot mai mult, începe să mai taie din cheltuieli. Guvernarea însă continuă să se lăfăiască în lux. Investigațiile jurnalistice arată cum organele de stat procură mașini de milioane pe care le folosesc în scopuri personale, cum funcționarii cu salarii bugetare îmbogățesc mai mult și își construiesc palate, pe când în școli și grădinițe continuă să se livreze produse necalitative… Iar cetățenii de rând, cei care încă nu au plecat peste hotare, se scufundă tot mai mult în sărăcie.

