De 15 ani răsună cântecele „Codrenilor”



Tweet



Tweet

Sâmbăta trecută, în orașul Cornești a avut loc un eveniment important, care a atras numeroși vizitatori sosiți din Chișinău, Ungheni, din județul Vrancea, din Iași, România. Ansamblul folcloric model „Codrenii” a sărbătorit 15 ani de la înființare, o vârstă minunată, când totul e înainte, dar deja a acumulat o anumită experiență. Potrivit specialistei principale la Secția Cultură și Turism Ungheni, Galina Moraru, această experiență înseamnă victorii la festivaluri naționale și internaționale. În numele Secției Cultură, ea a înmânat directoarei Școlii de Arte „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, creatoarea și conducătoarea ansamblului omagiat, Ina Bilețchi, zece fluiere, unul dintre care imediat a fost încercat de Tudor Bilețchi, discipol al acestui ansamblu, unul dintre primii membri, laureat al numeroaselor concursuri, în prezent student la Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga”, care a cântat excelent.

I-a salutat pe toți cei sosiți cu această ocazie în incinta gimnaziului din localitate, situat în imediata vecinătate a Școlii de Arte, Ina Bilețchi. Ea a vorbit succint despre „copilul” său care deja este cunoscut în țara natală și în țara vecină, nu întâmplător în ospeție a venit ansamblul folcloric „Țara Vrancei” împreună cu directorul și vestita solistă Maria Murgoci – anume femei uimitoare ca ea pe vremuri duceau oamenii pe baricade.

În acea zi s-a vorbit mult despre importanța folclorului, patrimoniu fără de preț al generațiilor apuse, cât și despre conservarea, promovarea lui. Au răsunat cuvinte de salut, felicitări, urări, au fost înmânate cadouri, flori, diplome de către directoarea Centrului Național de Conservare și de Promovare a Patrimoniului Imaterial, Diana Dicusar, consulul României în cadrul Biroului Consular Ungheni, Petru Lițiu, președinta raionului, Ludmila Guzun, viceprimarul de Ungheni, Petru Langa, care e legat de „Codreni” de mult timp de o sinceră prietenie, șefa Direcției Educație Ungheni, Iulia Pancu, și alții.

Cum și era de așteptat, au evoluat și omagiații, membrii ansamblului „Codrenii”, au răsunat cântece minunate. Trebuie de remarcat că în ansamblu se lucrează nu numai asupra măiestriei interpretative, ci și a culturii scenice, lucru foarte important în zilele noastre. A surprins colectivul de dans condus de Gheorghe Crețu. Au evoluat oaspeții – „absolventul” ansamblului Tudor Bilețchi, ansamblul de violoniști de la Școala de Arte Cornești, filiala Pârlița în frunte cu firava Ana Matei.

Un spectacol uluitor a prezentat ansamblul folcloric inedit „Țara Vrancei”. Dansatorii, într-adevăr, au jucat cu foc, erai ispitit să pornești la dans. Apropo, la sfârșit au organizat o horă, în care s-au încins toți spectatorii. Această horă a devenit ultimul acord al zilei însorite și calde de naștere a colectivului folcloric, principalele victorii și realizări ale căruia urmează să apară.

You can leave a response , or trackback from your own site.