De Dragobete Iubește Românește



Tweet



Tweet

Sărbătorile și tradițiile românești sunt din ce în ce mai mult promovate de elevii şi studenţii din Republica Moldova, care la iniţiativa AO „Onoare, Demnitate şi Patrie” (ODIP) vor organiza un frumos eveniment de Dragobete.

Astfel, pe 24 februarie, în opt instituţii de învăţământ din Republica Moldova, ODIP va organiza concomitent un eveniment, în cadrul căruia elevii şi studenții vor avea ocazia să facă fotografii pe fundalul unui panou inedit dedicat acestei frumoase tradiții. Totodată, tinerii, îmbrăcați în costume populare, vor dărui panglică tricoloră și felicitări tuturor doritorilor, vor informa colegii cu privire la semnificația celebrării sărbătorii naționale și importanța acesteia în păstrarea simbolurilor care ne reprezintă. „Dragobetele este sărbătoarea dragostei la români, este o sărbătoare autohtonă, tradiţiile şi obiceiurile căreia ne-au fost transmise de strămoşii noştri. Este de datoria noastră, a tinerei generaţii, ca Dragobetele să fie marcat pentru ca aceste tradiţii să fie mereu vii şi actuale”, precizează Vlad Bilețchi, preşedintele AO „Onoare, Demnitate şi Patrie” (ODIP).

Evenimentul va culmina cu „căsătorii pentru o singură zi”, unde cei mai curajoşi, vor avea ocazia să spună „Da” şi să se căsătorească pentru o singură zi.

You can leave a response , or trackback from your own site.