Regretatul poet Grigore Vieru spunea: „Ascultând muzica, descoperă-ți capul, căci stai la o masă cu zeii”. Or, așa au făcut locuitorii din Cetireni atunci când au sărbătorit hramul satului și Ziua Internațională a femeilor din mediul rural. Ei i-au avut ca invitați pe Igor și Oleg Vitliuc cu formația lor, Nicolae Paliț și Silvia Zagoreanu. Primii trei interpreți sunt de baștină din Cetireni.

Liusea Ursachi, șefa Bibliotecii Publice Cetireni, ne spune despre eveniment. „A fost un concert extraordinar, de zile mari, un concert ce ne-a încărcat bateriile pe multă vreme. Noi, oamenii de la țară, avem nevoie de frumos, suntem și noi însetați de el, de o carte bună, un film de calitate, un cântec frumos. Suntem un pic nedreptățiți de soartă, nu ne putem permite mai des activități de acest gen, le avem doar la sărbători și în perioadele electorale”.

Moderatoarea concertului a fost interpreta de muzică populară Valentina Volontir, care a remarcat despre Cetireni: „Este un sat bogat în oameni cu har dumnezeiesc”. În continuare ea a interpretat mai multe piese cu frații Vitliuc, despre care a vorbit cu drag. Cu un recital de romanțe i-a încântat pe cei prezenți Silvia Zagoreanu. În aplauze și admirație programul artistic al serii a fost încheiat de Nicolae Paliț, artist al poporului și cetățean de onoare al satului Cetireni.

Primara localității, Ana Dicusar, la finalul evenimentului a mulțumit sătenilor și artiștilor pentru o seară frumoasă și a promis că și frații Vitliuc vor primi titlul onorific de cetățeni de onoare ai satului printr-o decizie a Consiliului Local.

