Organizațiile de media își exprimă regretul față de lipsa de obiectivitate a postului Publika TV în cazul declarației directorului Asociației Presei Independente (API), Petru Macovei, cu privire la comportamentul manifestanților față de echipa Publika TV în timpul protestului de duminică, 11 iunie 2017, pe care i-au solicitat-o jurnaliștii Canal 2. Constatăm, pe această cale, că postul Publika TV a interpretat declarațiile directorului API, inserând o concluzie manipulatoare în titlul știrii respective: „Directorul API, Petru Macovei, justifică agresiunile manifestanţilor faţă de echipa Publika TV”. Dezaprobăm manipularea informațională la care a recurs postul de televiziune Publika TV, multiplicată ulterior de posturile Canal 2, Canal 3 și Prime, prin care a fost scoasă din context și interpretată subiectiv afirmația lui Petru Macovei referitor la motivele nemulțumirii protestatarilor față de prezența echipei Publika TV, ignorându-se în același timp prima parte a declarației, în care se condamnau fără echivoc orice fel de violență, fizică sau verbală. De asemenea, considerăm inadmisibilă utilizarea în știri a limbajului ambiguu, din care rezultă insinuarea că ONG-urile de media ar fi organizatorii protestelor de duminică și asimilarea acestora noțiunii de „grupări politice”, într-o acțiune ce poate fi catalogată drept campanie de discreditare și denigrare, inclusiv prin sublinierea că directorul API ar fi „plătit de donatori străini”. Atenționăm că asemenea practici nu sunt acceptabile și contravin normelor jurnalismului etic și profesionist. În același timp, suntem în egală măsură surprinși de reacția selectivă a autorităților pe marginea acestui caz, ca și de lipsa de reacție de care au dat dovadă în alte cazuri. Cerem Consiliului de Presă să-și expună avizul. Centrul pentru Jurnalism Independent Asociația Presei Independente Asociația Presei Electronice Centrul „Acces-Info” Comitetul pentru Libertatea Presei Centrul de Investigații Jurnalistice

