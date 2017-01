Deconectări de lumină în raionul Ungheni



În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanţă în reţelele de distribuţie, se va întrerupe livrarea energiei electrice:

09 ianuarie 2017: or. Ungheni, str. D. Aldea-Teodorovici, T. Ciobanu, P. Cazacu, I. Aldea-Teodorovici, Trandafirilor, C. Porumbescu 7, Arcaşii lui Ştefan, A. Donici, Grădinilor, Unirii, P. Halippa (parţial) – 10:00-14:00.

10 ianuarie 2017: or. Ungheni, str. D. Aldea-Teodorovici, T. Ciobanu, P. Cazacu, I. Aldea-Teodorovici, Trandafirilor, C. Porumbescu 5, s. Alexeevca, Petreşti (parţial) – 09:00-13:00, or. Ungheni, str. Decebal, Romană – 10:00-14:30.

11 ianuarie 2017: s. Coşeni, Petreşti (parţial) – 09:00-16:30, or. Ungheni, str. Eminescu, B. P. Hasdeu – 10:00-14:00.

12 ianuarie 2017: s. Ţâghira, Petreşti (parţial) – 09:00-16:30, s. Semeni, Grăseni (parţial) – 09:00-14:30.

13 ianuarie 2017: or. Ungheni, str. Boico, s. Buciumeni (parţial) – 09:00-14:00.

