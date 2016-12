Deconectări de lumină în raionul Ungheni



Tweet



Tweet

În legătură cu reconstrucţia liniilor electrice (demontarea liniei vechi şi montarea liniei noi), se va întrerupe livrarea energiei electrice:

26.12.2016

Ungheni: or. Ungheni, str. Burebista 43.

27.12.2016

Ungheni: or. Ungheni, str. Burebista 41.

În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanţă în reţelele de distribuţie, se va întrerupe livrarea energiei electrice:

27 decembrie 2016: or. Ungheni, str. Bălţeni, Gărdeşti, s. Corneşti (parţial) – 09:00-13:00.

28 decembrie 2016: s. Zagarancea, Bumbăta (parţial) – 09:00-13:00.

29 decembrie 2016: or. Ungheni, str. G. Adam, Z. Arbore, Basarabiei, s. Floriţoaia Veche (parţial) – 09:00-13:00.

30 decembrie 2016: s. Floriţoaia Veche (parţial) – 09:00-12:00, s. Floriţoaia Nouă (parţial) – 13:00-16:00.

You can leave a response , or trackback from your own site.