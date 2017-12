Deficit de buget în instituțiile școlare



Circa 23 de instituții din raionul Ungheni se confruntă cu un deficit de buget de 6 milioane 856 pentru anul de studii 2017-2018 , cel puțin așa arată proiectul de buget prezentat săptămâna trecută de specialiștii din cadrul Consiliului Raional. Pentru 18 instituții criza de resurse financiare ar fi fost prezisă și anul trecut, doar că atunci consiliul a decis să acopere acel deficit de circa 3 milioane 700 mii lei. O situație mai critică s-a prevăzut pentru acest an, întrucât deficitul bugetar depășește 6 milioane, iar cei de la Direcția Deservire Fiscală Ungheni au atenționat Consiliul Raional că bugetul prevede doar investirea acestor bani în proiecte de modernizare și nu pentru acoperirea deficitului de buget din instituțiile de învățământ. Bugete prea mici sau specialiști incompetenți Prezenți la ședința de prezentare a proiectului de buget pe anul 2018, managerii de instituții s-au arătat nemulțumiți de faptul că normativul per elev a rămas același, chiar dacă cheltuielile au crescut după ce salariile profesorilor au fost mărite cu 11,3%. O fi asta oare din cauza faptului că cei care stau pe scaunele Ministerului Finanțelor sunt prea puțin cunoscători de necesitățile unei instituții sau în școli se face risipă de bani? Leon Bilețchi, directorul Gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din or. Cornești, precizează că în 2016 și 2017 a avut același număr de elevi, profesori și chiar aceleași grade ale cadrelor didactice și nu a avut probleme economice, anul acesta însă nu le-ar ajunge 200 mii lei. Și nici anul acesta nu ar fi avut dacă nu s-ar fi mărit salariul profesorilor cu 11,3%, aceasta fiind principala cauză. Dânsul a mai menționat că nu ar mai avea de unde face economii, că doar nu va ține copiii flămânzi sau în frig pentru că cineva a decis să majoreze salariul fără a mări și bugetul. Absurd ar fi și faptul că de deficit de buget suferă nu doar instituțiile școlare mici, dar și liceele destul de mari cu un număr de peste 350 de elevi.

De faptul că anumite reforme și decizii sunt în defavoarea instituțiilor este de părere și Sergiu Andrușca, directorul Gimnaziului Mănoilești, care spune că pe vremuri, înainte de reforma de eficientizare, nu s-au confruntat niciodată cu probleme economice. Însă după ce au fost aduși 20 de copii de la Rezina, au fost nevoiți să mai deschidă două clase și să mai cheltuie încă 400 de mii de lei din bugetul lor. Acum el vine cu întrebarea, în folosul cui a fost această eficientizare, dacă instituția nu are niciun beneficiu? După calcularea bugetului, instituției i-ar rămâne aproximativ 200 mii lei pentru asigurarea existenței, bani foarte puțini pentru realizarea tuturor normativelor și cerințelor.

În acest sens Ludmila Guzun, președinta raionului, a anunțat în cadrul audierilor proiectului bugetului pentru anul 2018, că acest subiect a fost examinat și cu ministra Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, dar și Ministerului Finanțelor i s-ar fi expediat o scrisoare cu propunerea de a mări normativul per elev. La câteva zile după ședința respectivă, Tatiana Struc, șefa Direcției Finanțe, ne-a comunicat că ar fi fost anunțată telefonic despre modificarea normativul de la 10445 lei la 10792. Totuși, chiar dacă această hotărâre va fi aprobată, majorarea de 347 lei per elev nu va putea acoperi în întregime deficitul, ci doar o jumătate din acesta. Care va fi rezolvarea pentru școlile cu deficit de buget se va vedea după reexaminarea proiectului de buget în urma schimbării normativului per elev. Până atunci, managerii școlari trebuie să caute soluții pentru a economisi mijloacele financiare ale instituțiilor, ca să poată acoperi măcar salarizarea pentru cele 4-5 luni, atât cât nu le vor ajunge bani.

