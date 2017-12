(De)formarea unui viitor om de artă



Tweet



Tweet

Alături de colegi, prieteni, profesori și familie tânărul pictor, proaspăt absolvent al Școlii de Arte Plastice din municipiul Ungheni, Sergiu Țurcanu, și-a vernisat expoziția personală cu genericul „Deformare” în sala de expoziții „Vasile Șoimaru” din incinta Bibliotecii Publice Raionale „D. Cantemir”.

Raisa Cojocaru, directorea instituției de învățământ de profil și moderatoarea evenimentului, a menționat că pentru ei e ceva neobișnuit: „Până acum toate expozițiile personale ale elevilor de la Școala de Arte Plastice vernisate erau ale domnișoarelor. Băieții participau doar în grup. Sergiu este primul băiat care, sperăm, va fi de bun augur.” Cele 21 de picturi expuse sunt executate în stil grafic și grataj. „Stilul grafic utilizat în desenele mele este puțin mai neobișnuit decât la alții, deoarece am folosit creion simplu și am adăugat cu radiera efecte ca aproape de gheață. În mod obișnuit în grafică se folosește pixul negru cu gel și o dată ce ai făcut o greșeală nu poți să o mai repari”, ne mărturisește Sergiu. Protagonistul expoziției a reprezentat în aceste desene sculpturi și diferite locuri din întreaga lume. Însă, mesajul tablourilor sale este să nu ignorăm, în special tânăra generație, să nu deformăm frumusețea și valoarea acestor locuri impresionante.

Discipoli ai Școlii de Arte Plastice din Ungheni care au ajuns oameni de artă sunt D. Verdianu, I. Zderciuc, Gh. Diaconu, V. Curtu, V. Crudu ș.a.

You can leave a response , or trackback from your own site.