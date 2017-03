Delincvența juvenilă, statistică alarmantă



Potrivit raportului activității procurorilor din raionul Ungheni în domeniul protecției drepturilor și intereselor copiilor, dar și prevenirea, combaterea delincvenței juvenile, în anul trecut în raionul Ungheni s-a atestat o creștere considerabilă a criminalității în rândul minorilor.

Astfel, au fost comise 58 de infracțiuni cu participarea a 49 de minori, comparativ cu perioada analogică a anului 2015, când au fost înregistrate 52 de infracțiuni cu participarea a 58 de minori. 7 minori au comis cumul de infracțiuni, pe când în anul precedent – doar 2 minori au fost cercetați la acest capitol. A crescut și gravitatea infracțiunilor comise de minori. 17 infracțiuni au fost comise de minori în grup, 26 de minori proveneau din familii social vulnerabile, iar 10 copii rămași fără supravegherea unuia dintre părinți.

După cum a menționat Eduard Florea, procurorul șef al raionului, principala cauză este lipsa de educație și supraveghere din partea părinților. În privința celor care nu își îndeplinesc corespunzător obligațiile părintești, Direcția Educație sau Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei au înaintat demersuri organelor competente pentru tragerea la răspundere contravențională. Astfel, peste 40 de părinți sau persoane, în grija cărora au fost lăsați copiii minori, au fost supuși răspunderii contravenționale. De notat că toate acestea sunt familii social vulnerabile, iar părinții – consumatori de alcool. La moment, în evidența Biroului Siguranță Copil se află 57 de minori și 5 familii needucogene.

La prevenirea delinc-venței juvenile sunt atrași reprezentanții administrației publice, cadrele didactice, lucrătorii medicali. Ala Ciochină, asistent social, Primăria Teșcureni, spune că atât anul trecut, cât și de la începutul acestui an nu au avut înregistrate infracțiuni comise de minori. Chiar dacă în localitate sunt familii social vulnerabile și există unele sesizări ale pedagogilor privind abandonul școlar sau neglijarea minorilor de către părinți, echipa multidisciplinară se convoacă pentru a fi analizat managementul de caz.

Maria Dumitraș, organizator, profesoară de geografie, Gimnaziul Cetireni, menționează că de fapt „mai orbăznicuți” sunt copiii din clasele primare decât cei din clasele superioare. De aceea, se duce munca educativă cu acești copii și părinții lor. În plus, se organizează cu regularitate ore educative, cum ar fi pe tema abandonului școlar, consecințele comportamentului deviant, dar și polițistul de sector în fiecare zi de luni îi vizitează și discută cu colectivele de elevi.

