Despre viața șahiștilor din Ungheni



Tweet



Tweet

Recent, a avut loc un turneu de șah, dedicat celei de-a 555-a aniversări a orașului Ungheni. Printre participanți în categoria de vârstă până la 8 ani, cea mai bună a devenit eleva liceului „Gheorghe Asachi”, Corina Damian, până la 10 ani – Dan Bulat, până la 12 — Larisa Goian (ambii elevi la liceul „Vasile Alecsandri”), până la 14 — Ion Bujor din Costuleni. Antrenorul șahiștilor din Ungheni, Vladimir Pricladov, vorbind despre succesele înregistrate de discipolii săi în anul curent, a menționat că, în ianuarie, au participat la campionatul național pentru elevi și Dan Bulat care e un sportiv promițător a devenit deținător al medaliei de argint în categoria sa de vârstă. Ca să acumuleze experiență și spirit de luptă, au călătorit în Belarus. În luna februarie, campionatul orașului la șah a desemnat câștigătorii la categoriile lor de greutate: Alexandru Pricop, Dan Bulat, Antonel Gherasim, Mihai Limbas, Cristian Ghermanschi.

La campionatul raional, potrivit antrenorului, maeștrii din Ungheni cu vârste între 8 și 10 ani doar și-au confirmat măiestria. În Vaslui (România), la un turneu de șah dedicat minunatului om și organizator, Constantin Grosu, s-a remarcat Ivan Serioghin, care a ocupat locul II printre semenii săi. El și prietenul său Andrei Rotăreanu au ocupat locul I în clasamentul pe echipe la un turneu desfășurat în raionul Criuleni.

După cum a menționat interlocutorul, acum șahiștii se pregătesc să meargă la Bălți, la turneul dedicat memoriei lui Lazăr Șusterman, apoi îi așteaptă finala turneului național „Turnul Alb”. Desigur, sunt invitați și la competiții la Iași (România), Riga (Letonia), deoarece de șahiștii de aici îi leagă pasiunea față de acest joc logic și ani îndelungați de prietenie.

You can leave a response , or trackback from your own site.