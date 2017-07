Detenție pe viață



Tweet



Tweet

Rădenii Vechi. Două persoane, care în anul trecut au omorât cu bestialitate proprietarul fermei de vaci din localitate, au fost recunoscuți vinovați de către instanța de judecată. Astfel, pentru unul dintre ei, a fost stabilită o pedeapsă sub formă de 16 ani și 8 luni închisoare. Sentința la moment este definitivă. Cea de-a doua persoană, însă, își va petrece tot restul vieții după gratii. Despre aceasta decizie a confirmat pentru ziar Maxim Ciugureanu, procuror în Procuratura raionului Ungheni.

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că în noaptea de 23 spre 24 octombrie 2016, un angajat al fermei, fiind în stare de ebrietate și având o înțelegere prealabilă cu un alt lucrător, au decis omorârea proprietarului fermei. Astfel, știind cu certitudine că ultimul se află în stare de ebrietate și pentru a profita de imposibilitatea victimei de a se apăra grație faptului că dormea, conform înțelegerii, unul dintre ei a luat un topor de i-a aplicat lovituri în regiunea capului.

Pentru a asigura survenirea rezultatului dorit și anume lipsirea de viață a victimei inculpații au folosit două vase cu lichid inflamabil și prin producerea a două focare independente au incendiat corpul.

Ca urmare a acestor acțiuni infracționale a izbucnit un incendiu care a devastat toată locuința.

Făptașilor însă nu le-a fost suficient acest lucru. Ei au răpit și mijlocul de transport al victimei și au pornit spre Pârlița. Dar mașina a derapat și a ajuns într-un șanț, de aceea a fost abandonată.

La moment, infractorii își ispășesc pedeapsa în penitenciar de tip închis, fiind încătușați în sala de judecată, în urma pronunțării sentinței.

You can leave a response , or trackback from your own site.