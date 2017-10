Dezbină și stăpânește



Mare bătălie se mai duce acum pentru alegerile parlamentare din anul 2018. Pe de o parte, unele partide deja s-au inclus în activități de atragere a alegătorilor prin donare de pachete cu produse alimentare sau prin posibilități de a procura aceste produse la prețuri reduse cu 50 bănuți, altele s-au pornit în popor să afle problemele lui, de parcă nu le-ar cunoaște. Cineva chiar va începe să măture ogrăzile bătrânilor, sa vopsească gardurile celor săraci, cum s-a mai întâmplat anterior. Alții vor porni cu drapele roșii și promisiuni deșarte. Pe de altă parte, o adevărată bătălie se duce pentru crearea celor 51 de circumscripții uninominale. Din diferite surse ce circulă pe internet, chipurile, comisia specială deja ar fi stabilit hotarele acestor circumscripții, dar mai trebuie și Guvernul să le aprobe.

Și cum era de așteptat, circumscripțiile cică au fost create astfel, că alegători din unele raioane s-au pomenit în circumscripții cu alegători din alte raioane. Astfel vor fi aleși deputații cei care trebuie să fie aleși.

Se spune că raionul Ungheni ar fost divizat în două. O circumscripție uninominală ar include municipiul Ungheni, satele Cetireni, Costuleni, Unțești, Chirileni, comunele Florițoaia Veche, Măcărești, Mănoilești, Morenii Noi, Petrești, Sculeni, Valea Mare, Todirești, Ciropcani, Buciumeni. Iar orașul și satul Cornești, satele Cornova, Bumbăta, Bușila, Măgurele, Rădenii Vechi, Teșcureni, Năpădeni, comunele Agronomovca, Boghenii Noi, Condrătești, Hârcești, Negurenii Vechi, Pârlița s-au pomenit în altă circumscripție cu sate și comune din raionul Călărași.

Cum se spune, dezbină și stăpânește!

