Ungheni. Mihai Caminschi a luat locul I la Festival internațional la tenis de masă, ediția X, care s-a desfășurat pe 21-27 iulie în Albena, Bulgaria, la care au participat 16 țări, Moldova având reprezentanți din Ungheni, Cahul, Bălți, Chișinău, Hâncești.

Potrivit lui Vasile Adam, profesor-antrenor, Școala de Sport orășenească, Ungheniul a fost reprezentat de Mihai Caminschi, elev la LT „Ion Creangă”, și Ecaterina Toloacă de la LT „Vasile Aleksandri”. „Ambii au evoluat în categoria de vârstă până la 15 ani. Mihai i-a învins pe toți cei 32 de concurenți, ocupând locul I. Ecaterina a avut o prestație mai modestă de această dată, ocupând locul V”, ne-a relatat Adam. Dânsul a mai mărturisit că Ungheniul a luat cel mai bun loc în clasament comparativ cu celelalte raioane din Moldova.

