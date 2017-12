Din săraci, în sărăcie



Trubadurii oficiali și afiliați puterii mereu ne bombardează cu reușitele guvernării. Dar statistica arată cu totul altă stare de lucruri. Astfel, veniturile disponibile lunare ale unei persoane sunt de doar 2224,4 lei, adică aproximativ 110 euro (oare cum se simt cei de peste hotare care pompează credite și granturi în reforme în interesul cetățenilor?). Chiar dacă se afirmă că, cică, aceste venituri ar fi crescut față de anul trecut, de fapt, ajustate la nivelul prețurilor curente de consum, au rămas la același nivel ca și în 2016. Totodată, ele în fond sunt cheltuite de moldoveni pe procurarea produselor alimentare și întreținerea locuinței, care constituie peste 63 procente. Ceea ce se spune e departe de ceea ce e în realitate. Vorba proverbului: zicând numai „miere”, gura nu se face dulce.

