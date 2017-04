Discipolii și-au atins scopul



Duminica trecută, la Bender, elevii Școlii raionale de sport din Ungheni au participat la Turneul republican, organizat în memoria antrenorului emerit, Nicolae Gringus. Dânsul a fost fondatorul școlilor de sport din regiunea în cauză, a pregătit cei mai mulți campioni și maeștri în sport la jocul de dame. La eveniment au fost prezenți participanți din întreaga țară, maeștri în sport, multipli campioni și vicecampioni mondiali, în total 63 de jucători de dame.

Deși echipa din Ungheni a fost reprezentată de doar patru sportivi, trei dintre aceștia au luat locuri de frunte. Cel mai bun rezultat l-a demonstrat Victoria Florea din Bumbăta. Aceasta s-a clasat pe locul I la categoria până la 13 ani, fiind prima sa medalie de aur, dobândită la un turneu de acest nivel. Victoria Florea a zis că este mândră de rezultatul obținut, pentru care a muncit mult și că acesta se datorează încurajării antrenorului său, Igor Rotaru.

La aceeași categorie și-a încercat puterile și Dumitru Cușnir, care s-a clasat pe locul III. Ariana Coptu s-a poziționat pe locul II, la categoria copii până la 10 ani, iar Laurențiu Pădure, la aceeași categorie, a avut concurenți greu de înfruntat, obținând doar diplomă de mențiune. De altfel, antrenorul Igor Rotaru a afirmat că premiantul Laurențiu Pădure a demonstrat un joc destoinic, iar pe viitor va fi unul dintre jucătorii care va urca și pe podium. Despre turneu, acesta a spus că a fost unul la care au participat cei mai puternici sportivi, în special din Bender, care au o școală specializată la jocul de dame.

Igor Rotaru la turneu a fost și în calitate de participant, s-a clasat pe locul 17 alături de Serghei Nicul, președintele Federației raionale Ungheni a jocului de dame, care a fost pe poziția a 18-a.

