Disputele și inconștiența duc la consecințe grave



Tweet



Tweet

În una din zilele săptămânii, pe la ora 17.00, cetățenii din apropierea cimitirului din Costuleni au fost la un pas de a fi victimele unui incendiu izbucnit la gunoiștea neautorizată.

A doua zi, deplasându-se la fața locului, echipa ziarului „Unghiul” a remarcat că gunoiștea de aici ocupă cea mai mare parte din drum, lăsând oamenilor doar o cărare ca acces spre alte mahalale. Ana Moraru, o locuitoare a străzii respective, ne spune indignată că de când e cimitirul nu a fost atâta mizerie.

Cine se face vinovat de situația creată am întrebat oamenii și primarul Sorin Gurău.

Mai multe locuitoare ne spun că și oamenii sunt vinovați, dar cea mai mare parte din vină o poartă primarul, care nu ia vreo atitudine, nu organizează transport pentru a duce gunoiul de aici. „Nu vreau să-mi închipui ce s-ar fi putut întâmpla dacă nu-l stingeam la timp!”, se lamentează Ana Moraru. Apoi dânsa a continuat: „Noi, cei de lângă cimitir, le spunem celor care aduc aici gunoiul să nu o mai facă, dar parcă totul e în vânt. Ba mai mult, aseară, când noi alergam să stingem focul, vecinii din mahalaua din vale stăteau și se uitau la noi, nu au dat nicio mână de ajutor!”. Colac peste pupăză, pe stradela respectivă mai este o problemă: nu există practic cale de acces a autovehiculelor, aceasta fiind blocată de gardul nefinisat al unui agent economic dintr-o parte, despre care s-a scris anterior în ziar (”Unghiul”, nr. 20 din 31 mai 2016), iar din cealaltă parte – de gunoiștea respectivă. Aceeași Ana Moraru ne spune că ar exista o decizie a procuraturii prin care s-ar fi stipulat ca agentul economic respectiv să demoleze construcția, dar el parcă nici nu are de gând să facă acest lucru. Ea la urmă conchide: „Suntem ca într-o colivie. În caz de incendiu, de vreo îmbolnăvire, noi suntem izolați. Nicio mașină nu poate să ajungă la noi”.

Cu situația de pe această stradelă este la curent primarul Sorin Gurău. El ne spune că la moment tehnica specializată pentru evacuarea gunoiului se află în reparație. „Ne-am propus că în 2018 să amplasăm pubele și să ducem deșeurile la gunoiștea ce aparține Primăriei municipiului Ungheni. În acest sens Gospodăria comunală Costuleni va încheia contract de prestare servicii cu ÎM „AVE-Ungheni”, mai menționează edilul. În continuare dânsul ne spune că ori de câte ori se transportă gunoiul el apare și reapare. „Acolo nu este numai iarba uscată din cimitir, dar pe acel teritoriu se aruncă și resturi menajere, care duc la poluarea solului și, respectiv, a apei pe care tot cetățenii o consumă. Dacă oamenii ar fi un pic mai conștienți, atunci situația ar fi alta”, mai specifică Sorin Gurău. Primarul a încheiat discuția noastră cu promisiunea că va rezolva problema gunoiului: „Așa cum am depus eforturi și am reparat Casa de Cultură, biblioteca, drumurile, așa vom rezolva și problema aceasta, care e foarte stringentă și importantă. Doar oamenii să fie uniți, că de unul singur nu poți rezolva o problemă a comunității.”

De menționat că e al treilea incendiu cauzat de gunoiștea neautorizată de lângă cimitirul din Costuleni. P.S. După apariția articolului în ziar, gunoiul a fost evacuat de către autoritățile publice locale.

You can leave a response , or trackback from your own site.