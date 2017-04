Doi sportivi s-au calificat la Campionatul european la lupte libere



Tweet



Tweet

În ultima zi a lunii martie, luptătorii care se antrenează la Școala de Sport Ungheni a Ministerului Tineretului și Sportului (MTS), s-au întors cu vești bune de la Campionatul Open al municipiului Chișinău la lupte libere. Doi dintre aceștia, Marius Retco și Gavriil Ciugureanu, s-au calificat la Campionatul Europei între elevi, anii de naștere 2002-2003, care va avea loc în Serbia, în perioada 17-22 mai. Acest eveniment sportiv, la care au fost prezenți 250 de participanți din întreaga țară a fost organizat cu scopul de a selecta cei mai buni luptători pentru a participa la campionatul din luna mai.

Echipa din Ungheni a fost reprezentată de 7 sportivi. Potrivit lui Ghenadie Flocea, directorul Școlii de Sport Ungheni a MTS, aceștia s-au descurcat bine, dar unii dintre ei, după antrenamentele ulterioare, vor demonstra rezultate mai bune. „Pavel Andrușca a fost la un pas de a se califica, după câteva lupte grele. Din păcate a cedat în fața concurentului din Nisporeni”, a spus Ghenadie Flocea.

Despre rezultatele celor doi sportivi calificați, antrenorul de la Școala de Sport Ungheni, Dumitru Bostan, a adăugat că sunt promițătoare: „Nădăjduiesc că se vor întoarce cu o medalie de la campionat”.

You can leave a response , or trackback from your own site.