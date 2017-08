Donația a ajuns la destinație



Ungheniul este unul din raioanele selectate din țară unde vor ajunge 2 din cele 93 de autobuze școlare sosite de peste Prut. Aceasta este o donație din partea Guvernului României, în urma semnării unui memorandum cu executivul de la Chișinău privind asistență în domeniul educației.

Astfel, un mijloc de transport va ajunge la Hârcești, pentru a transporta copiii din satele Drujba și Mânzătești. Până anul trecut, copiii erau transportați cu un autobuz școlar, care, din spusele Irinei Bodrug, directoarea Gimnaziului Hârcești, a ieșit din uz. Astfel, dimineața autobuzul va face 3 rute: la prima oră vor fi transportați elevii claselor I-IX-a, 50 la număr, după care va face cale întoarsă după cei 18 copii de vârstă preșcolară.

Cel de-al doilea mijloc de transport va ajunge în gestiunea Liceului Teoretic Sculeni. Ion Tarța, viceprimarul comunei, spune că până în prezent elevii din satele Gherman, Floreni, Blindești sunt transportați la școala de circumscripție cu două autobuze. Dacă unul corespunde cerințelor de a transporta copii, atunci cel de-al doilea – nici pe departe. Din spusele viceprimarului, autobuzul are o vechime de mai bine de 20 de ani.

