Două autospeciale donate de către guvernul Germaniei vor urma să îmbunătățească serviciile ÎM „Apă-Canal” și „AVE Ungheni” SRL: una pentru colectarea deșeurilor solide, iar cealaltă pentru întreținerea rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare, fiind dotată cu o cisternă, având și posibilitate de transportare a apei potabile sau de desfundare a sistemelor de apeduct. Costul lor depășește 3,5 milioane lei. Ceremonia de înmânare a autospecialelor s-a desfășurat luni, 11 decembrie, pe Piața Independenței în prezența Ambasadoarei Germaniei în R. Moldova, Julia Monar, managerului de proiect Cristina Otto, secretarului de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Dorin Andros, directorului Agenției de Dezvoltare Regională Centru, Viorel Jardan, reprezentanților autorităților publice locale.

Primarul municipiului, Alexandru Ambros, a spus că de acum înainte aceste servicii ar trebui să devină mult mai operative în cazurile intervențiilor: „Prin intermediul acestor donații vom putea îmbunătăți calitatea serviciilor prestate, mai mult ca atât, noi începem să devenim operatori regionali, fiindcă întreprinderile menționate activează în unele primării din raion. Evident că atunci când vine vorba de o arie atât de largă ei au nevoie și de forțe mai mari, iar datorită acestor unități de transport sperăm ca forțele să fie complete”. Președinta raionului Ungheni, Ludmila Guzun, a menționat că donațiile fac parte din două proiecte mari – regionalizarea serviciului de management al deșeurilor care urmează a fi finalizat în anul 2021 și cel de modernizare a rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul și raionul Ungheni.

Ambasadoarea Germaniei, Julia Monar, s-a prezentat și a salutat publicul în limba română. Încă din primele sale declarații dânsa s-a arătat deschisă și pentru alte proiecte: „Ne dorim ca pe parcursul următorilor ani să contribuim aici, la dumneavoastră în Ungheni, și cu alte mijloace financiare pentru asanarea anumitor edificii, precum și la extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în raion. Aș vrea să menționez că în primul rând această realizare se datorează Organizației Germane de Implementare, care cu banii oferiți de Statul German contribuie și are ochiul asupra tuturor proiectelor ce se implementează aici”. A urmat un flash mob organizat de micuții de la grădinița „Steluța”, care le-au oferit tuturor celor prezenți flaiere cu genericul „Salvați Pământul”.

