Donații germane pentru ungheneni



Tweet



Tweet

Două autospeciale donate de către guvernul Germaniei vor urma să îmbunătățească serviciile Î.M. „Apă-Canal” și „AVE Ungheni” SRL: una pentru colectarea deșeurilor solide, iar cealaltă pentru întreținerea rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare, fiind dotată cu o cisternă, având și posibilitate de transportare a apei potabile sau de desfundare a sistemelor de apeduct. Costul lor depășește 3,5 milioane lei. Mai multe citiți în ziarul ”Unghiul” de la 15.12.2017.

You can leave a response , or trackback from your own site.