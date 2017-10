Dorohoienii îndrăgostiți de cultura de la Ungheni



Din 2015, de când orașul Ungheni s-a înfrățit cu municipiul Dorohoi din România, pentru tinerii ungheneni talentați scena de aici a devenit ca o a doua casă. Vorbim mai cu seamă de ansamblul de dansuri populare „Struguraș” și alți tineri artiști. Ei au participat la diferite concursuri organizate de orașul înfrățit, însă cel mai mult sunt așteptați la Zilele municipiului Dorohoi, când fiecare dorohoian îi poate aplauda și aprecia la justa valoare.

Anul acesta Dorohoiul a împlinit 610 ani de la prima atestare. Autoritățile publice locale au organizat trei zile de concert incendiar, diferite expoziții, recitaluri de poezii și multe alte activități artistice și sportive, toate pe placul dorohoienilor. Artiștii de la Ungheni au concertat în cea de-a doua și a treia zi, deschizând programul vedetelor Morris, Theo Rose, Lora, Flow Reena, Alex Velea și Zdob și Zdub. Alături de ei în acest an a urcat și tânăra interpretă Valeria Marcu, care a încântat publicul prin calitățile sale vocale.

În cea de-a doua zi, tinerii ungheneni au mers la Centrul de Îngrijire si Asistență și le-au orferit un miniconcert beneficiarilor de aici și cu ocazia zilei de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Iulian Azoiței, directorul instituției, ne-a declarat: „Apreciez foarte înalt profesionalismul dansatorilor și interpretei din Ungheni. Și mă bucur că am putut cu ajutorul lor să aducem zâmbetul acestor persoane, fiindcă scopul nostru, al asistenților sociali, e să le creăm beneficiarilor noștri un mediu cât mai apropiat de căminul lor”.

„Vizita la Dorohoi a ansamblului „Struguraș” și a Valeriei Marcu a fost posibilă datorită sponsorizărilor din partea Dorohoiului. Aici, ei sunt așteptați cu drag oricând”, ne spune coregraful ansamblului „Struguraș”, Nina Pricladova.

Municipiul Dorohoi este înfrățit cu Ungheniul din 2015, având deja mai multe proiecte implementate și în derulare. Ultimul dintre acestea este cel privind regenerarea urbană „Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni” care este implementat de primărie în parteneriat cu Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, Consiliul Raional Ungheni și Primăria municipiului Dorohoi. O activitate din acest proiect este și Festivalul transfrontalier, la care vor participa și colectivele artistice din Dorohoi.

