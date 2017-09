Două servicii cu același scop



Până a se implementa taxa de salubrizare singura întreprindere care se ocupa de curățarea și amenajarea spațiului publiuc era ÎM „Servicii Comunale Ungheni”. Deși curățenia nu era chiar la nivelul dorit, orașul întotdeauna a fost considerat unul dintre cele mai curate în republică. În anul 2015 a fost stabilită taxa de salubrizare datorită căreia probabil s-a și format încă un serviciu cu aceeași funcție și anume serviciul de salubrizare pe lângă primărie. Pentru a afla cât de bine este echipat serviciul respectiv din cei peste 500 000 lei care se colectează anual din taxa de salubrizare și ce teritorii mai exact curăță am vizitat sediul comun al ÎM „Servicii Comunale Ungheni” și serviciului de salubrizare. Unul mătură și altul strânge La prima vedere, serviciile prestate de întreprindere și serviciul respectiv pare că s-ar bate cap în cap. Având în vedere că ambele servicii țin de curățarea drumurilor publice, am putea să spunem că fac același lucru, adevărul însă ar fi altul. Potrivit unei explicații a lui Pavel Mogîldea, administratorul serviciului de salubrizare pe lângă primăria orașului, angajații acestuia sunt în cea mai mare parte femei, iar principala obligație a lor este de a mătura și a amenaja spațiile publice. După ce aceștia strâng gunoiul angajații de la „Servicii Comunale Ungheni” îl încarcă în tomberoane, după care sunt preluate de un tractor al acestei întreprinderi. Contabilul ÎM „Servicii Comunale Ungheni”, Nicolae Marcu, ne-a comunicat că angajații acesteia nu mătură, ci doar strâng gunoiul adunat de către ceilalți. De asemenea ei cosesc, curăță și taie copacii, se ocupă de iluminatul stradal.

Potrivit unui raport privind utilizarea taxei de salubrizare din anul 2014 peste 30 000 lei au fost cheltuiți pentru procurarea coaselor, cu toate acestea angajații serviciului de salubrizare spun că ei nu au cosit niciodată, cosesc cei de la întreprinderea municipală, ei doar mătură, iar singurele unelte pe care le primesc sunt măturile, lopețile și mănușile. Misterul acelor coase procurate râmâne a fi unul nedeslușit. Salarii minime în condiții jalnice Atât cei 40 de angajați ai ÎM „Servicii Comunale Ungheni”, cât și cei 39 de angajați ai serviciului de salubrizare pe lângă primărie ar avea salarii minime de până la 2500 lei. Un salariu mai mare îl au șoferii, însă nici aceștia nu o duc prea bine acum. Parcul de mașini al întreprinderii vizate seamănă mai mult a cimitir. Cea mai mare parte dintre acestea sunt nefuncționale, bune de dus la fiare vechi. Nici măcar acel tractor care se presupunea că ar trebui să spele și să curețe străzile reparate nu este funcțional.

Angajații sunt nevoiți să se descurce cu ce au, drept pentru care Pavel Mogîldea a declarat că din lipsa unei mașini aceștia nu pot mătura și la periferia orașului. Mai mult decât atât, cei de la serviciul de salubrizare sunt nevoiți să meargă pe jos tot orașul și să care după ei instrumentele necesare. Programul acestora începe la ora 6.00 și se termină la 16.oo, pauza lor de masă fiind o oră. O oră în care pe astfel de călduri ar fi normal să existe măcar o baie, unde ei ar putea face duș sau măcar să se spele la plecare spre casă. Cu părere de rău, proiectul despre care se tot zvonea anul trecut, a rămas doar pe hârtie, iar angajații acestor două servicii își schimbă hainele, manâncă și se odihnesc într-o încăpere de câțiva metri pătrați în condiții mizere.

După cum spune Nicolae Donici, inginer la întreprindere, baia ar fi deja făcută pe jumătate, mai trebuie finisată și instalate robinetele. Din lipsă de timp și forțe de muncă specializate nu s-a reușit în decursul anului ca baia să fie pregătită pentru sezonul cald. Tot dânsul ne-a comunicat că din cele 4 tractoare existente 2 nu funcționează, unul din acestea urmând să fie dus la reparație la Chișinău. Astfel cei 40 de angajați lucrează cu 2 tractoare și o gunoieră, fapt ce încetinește extinderea serviciilor prestate pe raze mai mari.

