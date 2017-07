Dreptul ”suveran” de a rămâne la guvernare



Tweet



Tweet

Săptămâna trecută, chiar dacă în Parlament au fost discuții aprinse privind proiectul despre etichetele produselor alimentare, care, printre altele, prevede că nu trebuie să fie indicată data producerii lor, totuși majoritatea l-a votat în prima lectură. Cică, așa cere o directivă a Uniunii Europene.Iar când Comisia de la Veneția recomandă de a nu schimba acum sistemul electoral, vocile decidenților zic că nu vor lua asta în considerație și vor adopta modalitatea de alegere a deputaților care îi favorizează doar pe dânșii. Unii politicieni de la noi, pe care mereu îi vezi ca pe niște cerșetori pe la Bruxelles cu mâna întinsă după ajutoare, și-au atribuit dreptul ”suveran” de a rămâne și în continuare la guvernare, deși ei sunt cei care i-au adus pe moldoveni la sapă de lemn.

You can leave a response , or trackback from your own site.