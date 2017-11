Drum reparat spre centrul satului



Condrătești. Locuitorii satului de reședință a comunei cu același nume vor putea de acum încolo să ajungă în centrul localității cu mult mai ușor. Aici se finalizează reparația unei porțiuni de drum cu lungimea de 840 metri. Potrivit primarului Ștefan Zgureanu, acest drum unește mai multe stradele din sat și este foarte important pentru localitate. Costul total al proiectului este de 281 mii de lei, dintre care 131 mii de la Fondul Rutier, iar 150 mii sunt contribuția Primăriei Condrătești. Contribuția cetățenilor din sat, conform sursei citate mai sus, constă în faptul că ei repară stradelele până la casele lor. Prin implicarea voluntară a locuitorilor au fost reparate 2 stradele, iar altele 2 sunt planificate pentru reparare.

În Curtoaia, un alt sat al comunei, Ștefan Zgureanu ne spune că drumurile vor fi reparate în 2018: „Acum nu vă pot spune ce lungime de drum va fi reparată, fiindcă depinde de ce sumă va fi alocată de la Fondul Rutier”.

