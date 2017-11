Drumul promisiunilor nerespectate



Ultima promisiune a companiei cehe „OHL ZS” în legătură cu darea în exploatare a drumului de ocolire Chișinău-Ungheni-Sculeni așa și nu s-a mai adeverit. S-a tot discutat în nenumărate rânduri că până la sfârșitul lunii octombrie șoferii vor avea un traseu de ocolire, care va scurta drumul spre Sculeni cu 20 km. Drumul respectiv urma să fie dat în exploatare marți, 31 octombrie, fapt ce nu a fost realizat. Întrucât drumul este încă într-o stare destul de critică, reprezentanții companiei cehe au motivat întârzierea semnificativă la respectarea ultimatumului impus de către Ministrul Economiei și Infrastructurii prin mobilizarea insuficientă a muncitorilor și utilajelor tehnice.

După cum menționase viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministrul Economiei și Infrastructurii, la ultima sa vizită în șantier, încălcărea acestui termen-limită va trage după sine stoparea lucrărilor din partea companiei contractate, precum și amendarea acesteia. Încă acum o lună viceprim-ministrul se declarase total nemulţumit de activitatea companiei cehe. El menţionase încă pe atunci că ministerul apreciază drept nesatisfăcătoare prestația antreprenorului în procesul de îndeplinire a prevederilor contractuale, acestea fiind realizate cu întârzieri și abateri de la graficul stabilit. În timp ce reprezentanții ministerului erau gata să rezilieze contractul încă acum câteva luni, totuși companiei i s-a acordat ultima şansă pentru finalizarea lucrărilor până la sfârșitul lunii octombrie 2017. Tot atunci reprezentanții companiei au recunoscut că se confruntă cu probleme atât obiective, cât și subiective în realizarea prevederilor contractuale, dând asigurări că până la finele anului curent vor depune eforturi maxime în realizarea lucrărilor, astfel încât anul viitor să fie îndeplinite toate obiectivele asumate în reabilitarea drumului. Nici urmă de panglică tăiată Pentru a afla totuși care este starea drumului la moment, echipa ziarului „Unghiul” s-a deplasat la fața locului în ziua când se presupunea că lucrările ar fi trebuit să fie gata, iar drumul să fie dat în exploatare. Ajunși la destinație, nu am găsit nici urmă de panglică. Din cei aproximativ 1000 de metri de traseu care trec pe sub pod doar 40% ar fi aproape gata. Această porțiune urma să fie deschisă anume pentru simplificarea traficului în zona de lucru, unde se circulă la momentul actual pe o singură bandă. Dacă totuși pe acest tronson se mai vede o bucată de asfalt, în schimb drumul care ocolește orașul din comuna Pârlița până în comuna Zagarancea ar fi doar la stadiul de lut.

Ca să aflăm totuși ce se va întâmpla mai departe, dacă a fost încălcat termenul-limită, unul din lucrători, care s-a prezentat Andrei Mistreanu, ne-a spus că lucrările se vor desfășura în continuare și că dânsul ar avea contract cu compania „OHL ZS” până pe 22 decembrie. Referitor la o eventuală vizită din partea ministrului, angajatul și-a îndreptat privirea către o cameră de supraveghere, sugerând că aceasta i-ar urmări în fiecare moment. Ultima oră: autoritățile moldovenești au cerut răgaz Comisiei Europene pentru a finaliza lucrările de construcție a drumului de ocolire a orașului Ungheni. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmîc, a dat asigurări că șoseaua va fi dată în exploatare cel târziu la sfârșitul lunii noiembrie.

