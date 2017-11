Drumuri bune, oriunde



Tweet



Tweet

Ziarul „Unghiul” a desfășurat campania de informare „Drumuri bune, oriunde” pentru a sensibiliza toți actorii comunității – cetățeni, reprezentanți ai administrației publice locale, agenți economici – în scopul implicării în procesul de evaluare a transparenței procesului bugetar și utilizare a banilor publici destinați reparației și întreținerii drumurilor locale. În baza fotografiilor expediate de cititori în cadrul concursului de fotografii „Drum bun!” pe un drum bun” am elaborat o hartă a celor mai bune și celor mai proaste drumuri din municipiul Ungheni. Mai jos puteți vedea harta respectivă Lista străzilor din municipiul Ungheni, semne convenționale: — drum în reconstrucție — drum asfaltat — drum varianta albă Str. Industrială r rosu Str-la Iaşului r rosu Str-la Cîmpurilor r rosu Str. I. Vieru r rosu Str-la I. Vieru r rosu Str. Dosoftei r rosu Str-la Băileşti r rosu Str.I. Slavici r rosu Str-la Podurilor r rosu Str-lă Bereşti r rosu Str. Negoieşti r rosu Str. Pan Halipa r rosu Str. Mitropolit Varlaam r rosu Str. Prutului r rosu Str. Iaşului r rosu Str. Musatov r rosu Str-la Oranjeriei r rosu Str. Petru Zadnipru r rosu Str. Nicolaie Iorga r rosu Str. Dimitre Cantemir r rosu Str. Horelor r rosu Str-la Viilor r rosu Str. Ion Vatamanu r rosu Str. Aurel Vlaicu r rosu Str. Căpriana r rosu Str. Deleşti r rosu Str-la Deleşti r rosu Str. Basarabiei r rosu Str-la Grigore Adam r rosu Str-la Cocostîrcilor r rosu Str-la Salcîmilor r rosu Str-la Vladu Ţuţorei r rosu Str. Artezianei r rosu Str-la Şleahului r rosu Str-la Dănuţeni r rosu Str. Renaşterii r rosu Str. Nicolae Bălcescu r rosu Str. Izvoarelor r rosu Str-la Prutului r rosu Str-la Dimitre Cantemir r rosu Str. Şleahului r rosu Str-la Ion Creangă r rosu Str. Iacob Ciachir r rosu Str. Mihai Viteazu a verde Str. Barbu Lăutaru a verde Str. Scuterniceni a verde Str. G. Asachi a verde Str. V. Alecsandri a verde Str-lă Al. cel Bun a verde Str-lă Grădinilor a verde Str. Burebista a verde Str. Solidarităţii a verde Str. I. Creangă a verde Str. Al. cel Bun a verde Str. Decebal a verde Str. M. Eminescu a verde Str. Gh. Crestiuc a verde Str. Ştefan cel Mare a verde Str. Ciprian Porumbescu a verde Str. Bernardazzi a verde Str. Naţională a verde Str. O. Ungureanu a verde Str. Alexandru Boico a verde Str. Maria Cebotari a verde Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu a verde Str. Romană a verde Str. Unghiului a verde Str. Vasile Lupu a verde str. Arcaşii lui Ştefan a verde Str. Alexandru Plămădeală a verde Str. Vlad Ţepeş a verde Str. Grigore Ureche a verde Str. Veronica Micle a verde Str. Feroviară a verde Str. Lacului a verde Str. Suceava a verde Str-la Humuleşti a verde Str. Livezilor a verde Str. Petru Rareş a verde Str. Miron Constin a verde Str. George Coşbuc a verde Str-lă Petru Rareş a+va verde Str. Ion Aldea Teodorovici va albastru Str-la Gheorghe Asachi va albastru Str. Gărdeşti va albastru Str- la Burebista va albastru Str-la Gărdeşti va albastru Str. Fântînilor va albastru Str-la G. Malarciuc va albastru Str. Hotinului va albastru Str. Mînzăteştii – Vechi va albastru Str. C. Moruzi va albastru Str-lă Vălenilor va albastru Str. Mărţişor va albastru Str. T. Arghezi va albastru Str. C. Negruzzi va albastru Str-la V. Cupcea va albastru Str-la Procelnicenilor va albastru Str-la Găureni va albastru Str. Tamara Ciobanu va albastru Str-la T. Arghezi va albastru Str-la Victoria va albastru Str-la Fîntînilor va albastru Str-la Ştefan cel Mare va albastru Str. Petru Cazacu va albastru Str. Chilia va albastru Str. Bogdăneşti va albastru Str. Dănuţeni va albastru Str-la M. Viteazu va albastru Str-la Tighinei va albastru Str. M. Sadoveanu va albastru Str. Ciureşti va albastru Str. Viilor va albastru Str. Putna va albastru Str. Aurel David va albastru Str. Mioriţa va albastru Str. Florilor va albastru Str. Titu Maiorescu va albastru Str. Bălteni va albastru Str. Grădinilor va albastru Str. Zamfir Arbure va albastru Str. Unirii va albastru Str. Ion Neculce va albastru Str. Constantin Stere va albastru Str. Anton Crihan va albastru Str. Nuferilor va albastru Str. Gavril Bănulescu-Bodoni va albastru Str-la Luceafărul va albastru Str. 31 August va albastru Str. Constantin Stamati va albastru Str. Alexandru Doinici va albastru Str. George Meniuc va albastru Str-la Ciureşti va albastru Str. A. Marinescu va albastru Str. Consantin Brîncuşi va albastru Str. Cuză Vodă va albastru Str. Petru Movilă va albastru Str. Mihail Kogălniceanu va albastru Str. Haiducilor va albastru Str-la 31 August va albastru Str. Doina va albastru Str. Luceafărul va albastru Str. Nucului va albastru Str. Meşteruşlui Manole va albastru Str. Cetireni va albastru Str-la Mioriţa va albastru Str. Grigore Adam va albastru Str. Răzeşiolr va albastru Str. Alexei Mateevici va albastru Str. Ioan Luca Cragiale va albastru Str-la Gavriil Bănulescu Bodoni va albastru Str-la Ion Neculce va albastru Str-la Aleco Russo va albastru Str-la Muşatinilor va albastru Str. Cetăţuiei va albastru Str-la Cetăţuiei va albastru str-la Nuferilor va albastru Str. Doina Aldea Teodorovici va albastru Str. Trandafirilor va albastru Str. Doncev va albastru Str-lă Mihai Sadoveanu va albastru Str-lă Putna va albastru Str-la Vasile Alecsandri va albastru Str. Independenţei 1/2 va albastru Str. Tereza Sobolevschi va albastru Str-la Constantin Stamati va albastru Str-la Decebal va albastru Str-la Bălteni va albastru

You can leave a response , or trackback from your own site.