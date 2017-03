Drumuri bune: oriunde



Iată că finalizează și campania de informare „Drumuri bune: oriunde” inițiată de către ziarul „Unghiul”. Cred că ne-am atins scopul propus: informarea, sensibilizarea și implicarea tuturor actorilor sociali în procesul de evaluare a transparenței procesului bugetar și utilizarea banilor publici destinați reparației și întreținerii drumurilor locale. În această perioadă au fost organizate mai multe acțiuni. Campania a început cu organizarea a două flash-mob-uri, unde au fost împărțite circa 100 de pliante despre scopul campaniei, cine și cum poate deveni participant la ea. La inițiativa cetățenilor, echipa „Unghiul” s-a deplasat în satele Petrești, Măgurele și Negurenii Vechi, unde la masa de discuții s-au așezat cetățenii și reprezentanții autorităților publice. Aceasta este cea de-a doua acțiune – „Cheamă „Unghiul” în localitatea ta”, parte componentă a campaniei de informare. Zeci de fotografii cu străzile, stradelele și ulicioarele din diferite zone ale raionului, inclusiv ale orașului Ungheni au fost expediate pe adresa redacției de către cetățenii activi pentru a arăta starea reală a drumurilor. Cu toate că ne-am dorit să adunăm fotografii nu doar cu drumuri rele, dar și drumuri bune, cetățenii au apreciat cu cel mai mic calificativ munca autorităților locale. Deci, avem colectate o mapă întreagă cu fotografii doar cu drumuri în stare deplorabilă imortalizate în diferite perioade ale anului, fie iarnă, fie soare, iar gropile sunt la ordinea de zi. Pe baza lor pe site-ul unghiul.info va fi creată o hartă a celor mai rele, dar și bune drumuri din raion. Fotografia „Cea mai impracticabilă stradă” a fost surprinsă de obiectivul aparatului de fotografiat al lui Maxim Ivanov, aceasta e strada Aurel David din orașul Ungheni. Același titlu îl merită și fotografia lui Vasile Botnaru, care ne-a surprins cu calea de acces cu obstacole spre magazin și stația de autobuz, care este stradela Maiorescu intersecție cu Horelor, la fel, din orașul Ungheni. „Cea mai expresivă fotografie” este a lui Ion Surdu, Măgurele, intitulată de către autor „Aici se termină civilizația”.

Drumul prin noroi spre școala din satul Cornești, de Dan Vatamaniuc tinde la titlul „În numele viitorului semnăm?”. Titlul de „Strada spre educația estetică” îl merită strada Nicolae Bălcescu, Ungheni, semnată de către Violeta Petre, care duce spre Palatul de Cultură Ungheni. Aici strada este numai gropi și fără iluminare stradală.

Cei mai mici cetățeni au dat curs invitației de participare la concursul de eseuri „Drumul spre școala mea”. Din eseurile copiilor am aflat că „cea mai parfumată dimineață este pe drumul bătătorit de țară spre școală”, că „drumul e bătrân, probabil, ducând cu sine amintiri și gânduri multe”, că „își doresc ca drumul spre școală să devină unul european”.

Locul I l-a ocupat creația literară semnată de Doina Mușchei, Măcărești, locul II – Maria Nazîru, Sinești, iar locul III le-a revenit elevelor Maria Panco și Nicoleta Somon, liceul „Mihai Eminescu”, Ungheni. Vom menționa și eseurile semnate de către Adriana Munteanu, Anastasia Litovschi și Amelia Ciocîrlan, toate din Ungheni. Câștigătoarele sunt așteptate la sediul redacției pentru a-și ridica premiile. Un premiu va ridica și Roza Furtună, directoarea-adjunctă a liceului „Mihai Eminescu”, Ungheni pentru încurajarea elevilor să participe la concurs.

Care sunt punctele forte ale acestei campanii: cetățenii vor ca vocea lor să fie auzită, au încredere în mass-media locală, își doresc drumuri reparate cel puțin în variantă albă, conștientizează că trebuie să se implice în fiecare proiect de dezvoltare a infrastructurii comunității, autoritățile raionale și locale vor ca banii să ajungă cât mai repede în conturile lor din Fondul Rutier după noua formulă de repartizare a banilor.

Punctele slabe: cetățenii parțial au pierdut încrederea în autorități și s-au plictisit de promisiunile goale din campania electorală, primarii din localitățile rurale sunt mai deschiși și comunică mai des cu alegătorii lor, iar cei din oraș își văd primarul mai des doar în campania electorală, lucrările de reparație a drumurilor în variantă albă sunt de proastă calitate, din lipsa surselor financiare nu se face reprofilarea drumurilor, la fel în variantă albă.

Concluzii: vom continua campania de informare, căci cetățenii merită să știe cum sunt cheltuiți banii lor, „Unghiul”, ca și altă dată, va fi acolo, unde cetățenii vor solicita implicarea ziariștilor, vom mediatiza acțiunile și inacțiunile autorităților privind construcția și reparația drumurilor. Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti.

